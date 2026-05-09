هواوي تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ MatePad Pro Max الجديد.. شاشة عملاقة ومعالج خارق

أطلقت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني أحدث أيقوناتها في عالم الحواسب اللوحية "MatePad Pro Max"، والذي يعد أقوى رد عملي على المنافسين في فئة الأجهزة الاحترافية، حيث يجمع الجهاز بين التصميم النحيف للغاية والإمكانيات التقنية التي تجعله بديلاً حقيقياً لأجهزة الكمبيوتر المحمول.

شاشة ثورية وتصميم احترافي

تستهدف هواوي من خلال جهازها الجديد فئة المصممين وصناع المحتوى، حيث زودت "MatePad Pro Max" بشاشة ضخمة من نوع OLED تتميز بمعدل تحديث فائق ودقة ألوان غير مسبوقة، مما يوفر تجربة بصرية غامرة. ويأتي التصميم الخارجي للجهاز بإطارات هي الأنحف في تاريخ السلسلة، مع استخدام مواد تصنيع خفيفة الوزن تمنح المستخدم سهولة في التنقل دون التضحية بالمتانة.

أداء فائق يدعم مهام الذكاء الاصطناعي

يعتمد الجهاز اللوحي الجديد على أحدث أجيال معالجات "Kirin" المطورة داخلياً، والتي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الطاقة وتحسين الأداء أثناء تشغيل البرامج الثقيلة مثل تطبيقات المونتاج والرسم ثلاثي الأبعاد.

ويدعم الجهاز أيضاً النسخة الأحدث من قلم هواوي الذكي ولوحة مفاتيح مغناطيسية متطورة، مما يحول الجهاز إلى محطة عمل متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلباً.

نظام تشغيل متطور وبطارية عملاقة

طورت الشركة نظام التشغيل "HarmonyOS" ليتناسب مع حجم الشاشة الكبير، حيث يتيح الجهاز ميزات تعدد المهام وفتح نوافذ متعددة بسلاسة تامة، مع إمكانية الربط السريع بين الهاتف والتابلت.

وتكتمل هذه المنظومة ببطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقدرات فائقة، لضمان استمرار العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاذ الطاقة.

يمثل إطلاق "MatePad Pro Max" نقلة نوعية في استراتيجية هواوي لفرض سيطرتها على قطاع الأجهزة اللوحية الرائدة، ومع هذا المزيج بين قوة الأداء وجمال التصميم، يبدو أن المنافسة في سوق "التابلت" الاحترافي ستزداد اشتعالاً خلال الفترة القادمة.