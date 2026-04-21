تعمل بالذكاء الاصطناعي .."هواوي" تكشف عن نظارات ذكيةجديدة بميزات لم يسبق لها مثيل

كشفت هواوي عن نظارتها الذكية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال أحدث فعالية لإطلاق سلسلة Pura .

أما عنتصميم نظارات هواوي فهي تأتي بثلاثة ألوان وهما الرمادي والفضي والأسود كما توفر هواوي تصميمات بإطارات دائرية ومربعة.



إطلاق نظارات هواوي الذكية المواصفات والسعر

يبلغ سعر النظارات 2499 يوانًا (حوالي 367 دولارًا أمريكيًا) للنسختين الرمادية الفضية التيتانيومية والأسود العصري، بينما يبلغ سعر النسخة الفضية اللامعة 2899 يوانًا (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا). يبدأ الحجز المسبق في 20 أبريل، بينما تبدأ المبيعات في 25 أبريل.

تتميز هذه النظارات بتصميمها الخفيف الذي يجعلها أقرب إلى النظارات اليومية. وتؤكد الشركة استخدامها لمواد خفيفة الوزن وتقنيات تكديس دقيقة. يبلغ طول ذراعي النظارة 6.25 ملم، ووزنها الإجمالي 35.5 غرام.

تصميم نظارات هواوي بتقنية الذكاء الاصطناعي

تزعم هواوي أيضاً أن التصميم يعتمد على تحليل أكثر من 300000 شكل رأس في آسيا، والتي تستخدمها لبناء ما تسميه هيكل "المثلث الذهبي" لتحقيق التوازن.



تستخدم النظارات نظام مفصلات مصنوع من سبيكة التيتانيوم، طورته هواوي بنفسها، والذي تقول إنه يحسن الثبات بنسبة 21% مقارنةً بالمنتجات المنافسة.

كما يُذكر أن سعة الاهتزاز الفعالة تبلغ 0.65 مم، ومساحة الاهتزاز تبلغ 120 مليمترًا مربعًا، وهو ما يرتبط بالحركة الميكانيكية للإطار وملاءمته.

تعتمد النظارات من الداخل على شريحة ذكاء اصطناعي طورتها هواوي. وتدّعي الشركة استجابة فورية تقريبًا للتفاعلات الصوتية، مع دعم التنشيط الصوتي واختصار الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة. ومن أبرز ميزاتها "رؤية العالم" عبر مساعد هواوي Xiaoyi ووظيفة "النظر والدفع" في Alipay.

ميزات نظارات هواوي للذكاء الاصطناعي

تأتي النظارات مزودة بمستشعر صور بحجم 1/2.8 بوصة. وتؤكد هواوي أنها تدعم دمج الصور الخام متعددة الإطارات بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصحيح التكوين المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبث المباشر

إلى جانب الأجهزة، تُطلق هواوي أيضًا تطبيقًا مصاحبًا يُسمى تطبيق نظارات هواوي. يدعم التطبيق الاقتران، والبث الصوتي الذكي، واستيراد المحتوى تلقائيًا، والتعاون بين الأجهزة ومنتجات هواوي الأخرى.

تم تصنيف نظارات هواوي للذكاء الاصطناعي للاستخدام العام لمدة تصل إلى 12 ساعة، بما في ذلك حوالي 8 ساعات من المكالمات الصوتية و 9 ساعات من تشغيل الموسيقى بشكل مستمر.