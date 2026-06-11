«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به

استقبل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وفدًا من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، يضم متدربين ومتخصصين في الصحة العامة من تسع دول أفريقية شقيقة هي: كينيا، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، زامبيا، جنوب أفريقيا، ليبيريا، جامبيا، وسيراليون. جاءت الزيارة للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجالات الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية.

وأكد نائب الوزير عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والمركز الإفريقي، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم التعاون الصحي مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات لتعزيز الأمن الصحي القاري.

دعم التعاون الإفريقي المشترك

وأوضح أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون الإفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمان مصر بأن صحة الشعوب الأفريقية مسئولية جماعية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوفد تفقد غرفة إدارة الأزمات والطوارئ، واطلع على آليات المتابعة والتنسيق المركزي لضمان سرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفورية. كما تعرف على النظام الإلكتروني للترصد الوبائي، ونظام تسجيل المواليد والوفيات، ومنظومة الاستجابة السريعة المركزية والمحلية، والخطط الوطنية للتعامل مع الأحداث الصحية.

واستعرض نائب الوزير جهود قطاع الطب الوقائي والمعامل المركزية المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب دور الحجر الصحي في حماية المنافذ الحدودية، وآليات مكافحة ناقلات الأمراض، ومنهج التنسيق المتكامل بين قطاعات الوزارة.

وأشاد وفد المركز الإفريقي بحفاوة الاستقبال وبالتجربة المصرية المتقدمة في إدارة الأزمات والترصد الوبائي، مؤكدين أن البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به لدعم الأمن الصحي على المستوى الإفريقي.