قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين لجلسة 28 يونيو
بعد انخفاض البيض.. تعرف على أسعار الطيور والدواجن في الأسواق اليوم
تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وفدًا من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، يضم متدربين ومتخصصين في الصحة العامة من تسع دول أفريقية شقيقة هي: كينيا، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، زامبيا، جنوب أفريقيا، ليبيريا، جامبيا، وسيراليون. جاءت الزيارة للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجالات الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية.

وأكد نائب الوزير عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والمركز الإفريقي، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم التعاون الصحي مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات لتعزيز الأمن الصحي القاري. 

دعم التعاون الإفريقي المشترك

وأوضح أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون الإفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمان مصر بأن صحة الشعوب الأفريقية مسئولية جماعية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوفد تفقد غرفة إدارة الأزمات والطوارئ، واطلع على آليات المتابعة والتنسيق المركزي لضمان سرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفورية. كما تعرف على النظام الإلكتروني للترصد الوبائي، ونظام تسجيل المواليد والوفيات، ومنظومة الاستجابة السريعة المركزية والمحلية، والخطط الوطنية للتعامل مع الأحداث الصحية.

واستعرض نائب الوزير جهود قطاع الطب الوقائي والمعامل المركزية المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب دور الحجر الصحي في حماية المنافذ الحدودية، وآليات مكافحة ناقلات الأمراض، ومنهج التنسيق المتكامل بين قطاعات الوزارة.

وأشاد وفد المركز الإفريقي بحفاوة الاستقبال وبالتجربة المصرية المتقدمة في إدارة الأزمات والترصد الوبائي، مؤكدين أن البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به لدعم الأمن الصحي على المستوى الإفريقي.

وزير الصحة المركز الإفريقي مكافحة الأمراض تعزيز الصحة العامة نائب وزير الصحة والسكان Africa CDC الصحة العامة كينيا أوغندا سيراليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يعترف بخطر مسيرات حزب الله

​الأردن واليونسكو يوقعان اتفاقية استراتيجية لحماية إرث "وادي رم" العالمي

​الأردن واليونسكو يوقعان اتفاقية إستراتيجية لحماية إرث وادي رم العالمي

مصرف البحرين المركزي: تغطية إصدار من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون دينار

مصرف البحرين المركزي: تغطية إصدار من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون دينار

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد