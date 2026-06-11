تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري

تقدّمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ببيان عاجل إلى مجلس النواب بشأن التصريحات المنسوبة للإعلامي أحمد شوبير تجاه جماهير النادي المصري وأبناء محافظة بورسعيد، مطالبةً ببحث ما أُثير حول تلك التصريحات وما إذا كانت قد تضمنت تجاوزات تمس جماهير أحد الأندية المصرية أو تثير حالة من الاحتقان بين الجماهير الرياضية.

وأكدت النائبة- في بيان اليوم - أن الاختلاف في الآراء والنقد الرياضي حق مكفول للجميع، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار من المسؤولية المهنية والالتزام بالضوابط الإعلامية التي تحافظ على قيم الاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع، بعيدًا عن أي عبارات قد تُفهم على أنها إساءة أو انتقاص من جماهير أي نادٍ رياضي.

وقالت النائبة أمل عصفور إن جماهير النادي المصري وأبناء بورسعيد يمثلون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في الانتماء لمدينتهم ولناديهم، مؤكدة أن بورسعيد بتاريخها الوطني ومكانتها الكبيرة في وجدان المصريين تستحق كل التقدير والاحترام.

وأضافت أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا إعلاميًا مسؤولًا يدعم الروح الرياضية ويعزز التنافس الشريف بين الأندية، ويسهم في ترسيخ قيم التعايش والاحترام بين جماهير كرة القدم، خاصة في ظل ما تمثله الرياضة من قوة ناعمة مؤثرة في المجتمع.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنها ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسرعة فحص ما تم تداوله من تصريحات، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، بما يحفظ السلم المجتمعي ويمنع أي محاولات لإثارة التعصب أو الاحتقان بين الجماهير.

وشدّدت النائبة أمل عصفور على أن احترام جماهير الأندية المصرية كافة يمثل ضرورة وطنية، وأن أي تجاوز بحق جماهير النادي المصري أو أبناء بورسعيد مرفوض، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وتعزيز قيم الاحترام المتبادل