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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مكمل غذائي شائع للمفاصل يثير مخاوف جديدة.. دراسة تربطه بزيادة خطر الخرف

مكمل غذائي شائع للمفاصل يثير مخاوف جديدة.. دراسة تربطه بزيادة خطر الخرف
مكمل غذائي شائع للمفاصل يثير مخاوف جديدة.. دراسة تربطه بزيادة خطر الخرف
ولاء عادل

في الوقت الذي يتجه فيه ملايين الأشخاص حول العالم إلى المكملات الغذائية باعتبارها وسيلة لدعم الصحة والوقاية من الأمراض، تتوالى الدراسات التي تكشف جوانب غير متوقعة لبعض هذه المنتجات الشائعة.

 ومؤخرًا، سلطت دراسة علمية جديدة الضوء على مكمل الغلوكوزامين، المعروف بدوره في دعم صحة المفاصل والغضاريف، بعد أن أشارت نتائجها إلى احتمال ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الفئات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول آثاره طويلة المدى على صحة الدماغ، وفقًا لموقع لينتا.رو.

نتائج دراسة حديثة

حذر باحثون في مجال علوم الأعصاب بجامعة فلوريدا الأمريكية من أن استخدام مكمل الغلوكوزامين قد يكون مرتبطًا بتسريع تطور الضعف الإدراكي الخفيف إلى الخرف لدى بعض المرضى.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات طبية جُمعت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024، بهدف تتبع الحالة الصحية والإدراكية للمشاركين، ورصد أي علاقة محتملة بين تناول الغلوكوزامين وتدهور القدرات المعرفية.

ارتفاع ملحوظ في المخاطر

وأظهرت النتائج أن نحو 8% من الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف كانوا يتناولون الغلوكوزامين. وبعد إجراء التعديلات الإحصائية اللازمة ومراعاة عوامل مثل العمر والجنس، توصل الباحثون إلى أن مستخدمي هذا المكمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بالخرف مقارنة بغير المستخدمين.

كما كشفت الدراسة عن ارتفاع معدلات الوفاة بين مرضى الخرف الذين كانوا يتناولون الغلوكوزامين، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا يستدعي المزيد من البحث والدراسة.

ماذا يحدث داخل الدماغ؟

ولفهم الأسباب المحتملة وراء هذه النتائج، أجرى الباحثون تجارب إضافية على الحيوانات، إلى جانب تحليل عينات من أدمغة بشرية.

وأشارت النتائج إلى أن الغلوكوزامين قد يعزز بعض التغيرات الكيميائية المرتبطة بتعديل السكريات في البروتينات، وهي عملية بيولوجية لوحظ ارتفاعها بشكل كبير لدى المصابين بمرض ألزهايمر.

ويرى العلماء أن زيادة هذه التعديلات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالخلايا العصبية والتأثير على كفاءة الذاكرة والوظائف الإدراكية مع مرور الوقت.

ليس دليلًا قاطعًا

ورغم النتائج المثيرة للاهتمام، أكد فريق البحث أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن الغلوكوزامين يسبب الخرف، وإنما تكشف عن وجود علاقة ارتباط إحصائي بين الأمرين.

وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى دراسات سريرية أوسع وأكثر تفصيلًا لتحديد طبيعة هذه العلاقة، ومعرفة ما إذا كان المكمل يمثل بالفعل عامل خطر مستقل أم أن هناك عوامل أخرى تسهم في هذه النتائج.

من الأكثر تأثرًا؟

وأشار العلماء إلى أن الغلوكوزامين يمتلك القدرة على الوصول إلى مختلف أنسجة الجسم، بما في ذلك الدماغ، وهو ما قد يفسر تأثيراته المحتملة على الوظائف العصبية.

كما أظهرت الدراسة أن التأثيرات السلبية المحتملة كانت أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف إدراكي أو لديهم قابلية أكبر للإصابة بالخرف، بينما لم تُسجل آثار واضحة لدى الأشخاص الأصحاء.

الحاجة إلى الحذر والمتابعة

ودعا الباحثون المرضى والأطباء إلى التعامل بحذر مع هذه النتائج، وعدم التسرع في استخلاص استنتاجات نهائية قبل استكمال الدراسات اللازمة.

وأكدوا أن نتائج الدراسة تمثل خطوة مهمة لفهم التأثيرات المحتملة لبعض المكملات الغذائية واسعة الانتشار، مشددين على أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكمل لفترات طويلة، خاصة لدى كبار السن أو من يعانون من مشكلات في الذاكرة والإدراك.

المفاصل مكمل غذائي الخرف الزهايمر ألزهايمر

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