كيف تتخلص من البراز المتحجر؟.. خطوات تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي

يبحث كثير من الأشخاص عن وسائل فعالة للتخلص من البراز المتحجر وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، خاصة أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وصعوبة الإخراج. ويؤكد الخبراء أن بعض العادات الغذائية والصحية يمكن أن تسهم في تليين البراز وتعزيز حركة الأمعاء بصورة طبيعية.

وفيما يلي أبرز الطرق التي قد تساعد في التعامل مع هذه المشكلة، وفقًا لما أورده موقع "Times of India".

شرب الماء بانتظام

يُعد الحصول على كميات كافية من السوائل يوميًا من أهم العوامل التي تساعد على تليين البراز وتقليل فرص الإصابة بالإمساك. كما يفضل بعض الأشخاص تناول الماء الدافئ في الصباح للمساعدة على تنشيط حركة الجهاز الهضمي.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف الغذائية على زيادة حجم البراز وتحسين مروره عبر الأمعاء، ما يساهم في تقليل الإمساك وتحسين عملية الإخراج.

ومن أبرز مصادر الألياف:

الخضراوات الورقية.

الفواكه الطازجة.

البقوليات.

الحبوب الكاملة.

دعم صحة الأمعاء بالبروبيوتيك

تلعب البكتيريا النافعة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، لذلك قد يكون تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مفيدًا في تحسين عملية الهضم وتعزيز التوازن البكتيري داخل الأمعاء.

ومن أمثلتها:

الزبادي.

الكفير.

بعض الأغذية المخمرة.

الصيام المتقطع

يرى بعض المختصين أن الصيام المتقطع قد يساعد في منح الجهاز الهضمي فترة راحة بين الوجبات، ما قد ينعكس إيجابًا على كفاءة الهضم لدى بعض الأشخاص. ويُعد نظام 16 ساعة صيام مقابل 8 ساعات لتناول الطعام من أكثر الأنظمة انتشارًا.

الحركة والنشاط البدني

يساعد المشي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحفيز حركة الأمعاء وتقليل احتمالات الإصابة بالإمساك، لذلك يُنصح بعدم إهمال النشاط البدني ضمن نمط الحياة اليومي.

متى تصبح المشكلة مقلقة؟

رغم أن الإمساك قد يكون عارضًا في كثير من الحالات، فإن استمرار الأعراض لفترات طويلة أو ظهور علامات مثل آلام البطن الشديدة أو النزيف أثناء التبرز يستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن وشرب الماء بكميات كافية وممارسة النشاط البدني بانتظام يظل من أفضل الوسائل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشكلات الإمساك والبراز المتحجر.