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المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد

المتهم
المتهم
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بالشروع في قتـ.ل مدير صالة جيم الشهير بـ"الديزل"، بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل. 

وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت المتهم إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير الجيم باستخدام سلاح ناري، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وقت حدوثها.

كشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

جنايات الجيزة الديزل الشروع في قتل مدير صالة جيم السجن 7 سنوات

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