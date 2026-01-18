قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار على «الديزل»

الديزل مدير جيم الشيخ زايد
الديزل مدير جيم الشيخ زايد
ندى سويفى

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم الأحد استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار على الديزل مدير جيم الشيخ زايد. 


وفي أول حديث له عقب قرار إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار عليه قال الكابتن محمد شريف الشهير بـ"الديزل" مدير جيم الشيخ زايد أنه يثق في النيابة العامة والقضاء المصري.

وأضاف “الديزل” في تواصله مع محاميه المستشار عبد الله المهدي والمستشار جمال الجبلاوي أنه رغم تأثير القرار على حالته النفسية لكنه يثق تماما في ان جهات التحقيق والقضاء تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

ومن جانبه قال المستشار عبد الله المهدي دفاع "الديزل" أن جميع مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة في حق المتهم ولذا استأنفت النيابة قرار اخلاء السبيل، وكلنا ثقة في النيابة العامة وقضاة مصر الأجلاء.

واستأنفت النيابة العامة بالشيخ زايد على قرار إخلاء سبيل المتهم لاطلاق النيران على مدير جيم جولدن جيم بالشيخ زايد.

وتنظر اليوم المحكمة طلب استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل ومازال المتهم في محبسه لحين الفصل في طلب الاستئناف.

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل محمد عيد، رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على محمد شريف، الشهير بـ"محمد الديزل"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

محكمة جنح مستأنف اكتوبر إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار على الديزل الديزل مدير جيم الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

ترشيحاتنا

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

الكلى

كيف يؤثر مرض السكري على الكلى؟

أضرار فول الصويا

رغم فوائده الكثيرة .. أضرار فول الصويا

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد