لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات التسجيل
شارك برأيك.. مهيب عبد الهادي: أفضل لاعب في منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا
دوري روشن السعودي .. النصر يتفوق على الشباب 2-1 في الشوط الأول
لوكمان: خيبة أمل بنصف النهائي ونيجيريا واجهت خصما قويا في البرونزية
أحمد موسى: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد دعم أمريكا للموقف المصري القانوني في ملف السد الإثيوبي
أحمد عيد عبد الملك يعلق علي خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا.. تفاصيل
خسارة مصر من نيجيريا.. أحمد موسى: لاعبي المنتخب محبطة وإحنا كمان
علاء جارهم يكشف سبب المأساة .. صدمة مصرع سيدة دركنة والطفلين من رابع دور | خاص
برلماني: رسالة ترامب تؤسس لمرحلة جديدة من تدويل قضية الأمن المائي المصري
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع
طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
حوادث

أثق في العدالة .. أول تعليق من الديزل بعد قرار اخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار عليه

الديزل مدير جيم الشيخ زايد
الديزل مدير جيم الشيخ زايد
ندى سويفى

في أول حديث له عقب قرار إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار عليه قال الكابتن محمد شريف الشهير بـ"الديزل" مدير جيم الشيخ زايد أنه يثق في النيابة العامة والقضاء المصري.

المستشار عبد الله المهدي دفاع الديزل

وأضاف الديزل في تواصله مع محاميه المستشار عبد الله المهدي والمستشار جمال الجبلاوي أنه رغم تأثير القرار على حالته النفسية لكنه يثق تماما في ان جهات التحقيق والقضاء تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

ومن جانبه قال المستشار عبد الله المهدي دفاع "الديزل" لـ"صدى البلد" أن جميع مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة في حق المتهم ولذا استأنفت النيابة قرار اخلاء السبيل، وكلنا ثقة في النيابة العامة وقضاة مصر الأجلاء.

واستأنفت النيابة العامة بالشيخ زايد على قرار إخلاء سبيل المتهم لاطلاق النيران على مدير جيم جولدن جيم بالشيخ زايد.

المستشار جمال الجبلاوي دفاع الديزل

وتنظر غدا المحكمة طلب استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل ومازال المتهم في محبسه لحين الفصل في طلب الاستئناف.

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل محمد عيد، رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على محمد شريف، الشهير بـ"محمد الديزل"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

الديزل الكابتن محمد شريف مدير جيم الشيخ زايد

