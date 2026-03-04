الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها

استدعت الكويت القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن هوية أربعة من أصل ستة جنود أمريكيين قُتلوا في غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة يوم الأحد في الكويت.

وأوضح البنتاجون أن الجنود هم: النقيب كودي خورك، 35 عامًا؛ الرقيب أول نوح تيتجينز، 42 عامًا؛ والرقيب أول نيكول أمور، 39 عامًا؛ والرقيب ديكلان كودي، 20 عامًا.

وكان الجنود الأربعة يخدمون في قيادة الإسناد 103، وهي وحدة إسناد تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي، ومقرها ولاية أيوا.