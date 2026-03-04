قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها

الكويت
الكويت
محمود محسن

استدعت الكويت القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن هوية أربعة من أصل ستة جنود أمريكيين قُتلوا في غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة يوم الأحد في الكويت.

وأوضح البنتاجون أن الجنود هم: النقيب كودي خورك، 35 عامًا؛ الرقيب أول نوح تيتجينز، 42 عامًا؛ والرقيب أول نيكول أمور، 39 عامًا؛ والرقيب ديكلان كودي، 20 عامًا. 

وكان الجنود الأربعة يخدمون في قيادة الإسناد 103، وهي وحدة إسناد تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي، ومقرها ولاية أيوا.

الكويت هجمات فصائل عراقية الجنود البنتاجون

