مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
أخبار العالم

فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود

فرناس حفظي

أعلنت فصائل مسلحة عراقية مسؤوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية من طراز KC-135 أثناء قيامها بعملية التزود بالوقود في سماء العراق، جاء ذلك بعد أن أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع الحادث الذي أدى إلى تحطم الطائرة، ومقتل جميع أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال رحلة جوية في غرب العراق.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ جارية لإنقاذ طاقم الطائرة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الخميس، التصدي لهجوم بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وعدد من المسيرات من إيران.

وأوضحت الدفاع القطرية في بيا أن قطر تعرضت لهجوم بعدد (2) صواريخ باليستية وصاروخ كروز وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس.

وأكدت في بيان أن "القوات المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لصاروخ الكروز والتصدي لعدد (2) صاروخ باليستي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.

فصائل مسلحة عراقية طائرة أمريكية القيادة المركزية الأمريكية العراق تحطم الطائرة

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

دعاء ليلة القدر

لعلها تكون ليلة القدر .. اغتنموها ورددوا أفضل 100 دعاء جامع شامل لخيرات الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

