الأهلي يكتسح كاليبي الغاني ويتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة بالعلامة الكاملة

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في رواندا، بعد فوزه على نظيره كاليبي الغاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه القوية منذ بداية المشوار، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عقب فوزه على فريق إنجيس الإيفواري بنتيجة 3-0 في ختام مبارياته بالدور.

وقدم الفريق الأحمر أداءً مميزًا خلال دور المجموعات، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته، إذ تغلب على كاميرون سبورتس والبنك الكيني بنتيجة 3-0، ثم واصل انتصاراته بالفوز على بطل أوغندا، قبل أن يختتم المرحلة بانتصار على كيبلر الرواندي، ليؤكد صدارته للمجموعة بقوة.

ويأتي تأهل الأهلي متزامنًا مع مشاركة مصرية أخرى متمثلة في نادي بتروجت، الذي يواصل هو الآخر مشواره في البطولة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، في ظل المنافسة القوية بين الأندية المصرية في المحفل القاري.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة عددًا من اللاعبين المميزين، أبرزهم: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.

وفي سياق متصل، تشهد النسخة الحالية من البطولة غياب نادي الزمالك، بعد اعتذاره عن عدم استكمال إجراءات المشاركة، في ظل تراجع النتائج المحلية وخسارة الفريق لجميع البطولات خلال الموسم الجاري.