«الغندور»: إمام عاشور وبن شرقي وزيزو امكانيات رائعة بس الكيميا مش راكبة مع الأهلي

علّق الإعلامي خالد الغندور على أداء ثنائي النادي الأهلي، إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إمام عاشور وأشرف بن شرقي يمتلكان إمكانيات مهارية رائعة، لكن "الكيمياء" ليست متجانسة داخل النادي الأهلي، وزيزو لاعب بعقلية محترف صُنع في الزمالك، لكن أسلوب لعبه لا يناسب الأهلي».

وأضاف: «هذا رأيي، وفي النهاية جمهور الأهلي لن يتحملهم طوال الوقت، والفرحة بهم كانت في البداية فقط "نكاية" في الزمالك، أما الآن فلن ينفعهم إلا أداؤهم داخل الملعب، وأشعر أن بعضهم نادم على ترك الزمالك».

وتتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

وتضم قائمة غيابات الأهلي: محمد هاني للإيقاف، ويوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

وفي المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل القمة.