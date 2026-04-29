تامر أمين: جمهور النادي الأهلي يرد على الانتقادات ويملأ المدرجات في القمة أمام نادي الزمالك

أكد الإعلامي تامر أمين، أن البعض تحدث عن أن جمهور الأهلي سيقاطع الفريق ولن يحضر لقاء القمة كنوع من العقاب واللوم على اللاعبين نظرا لسوء الأداء وعدم وجود الروح، نتيجة الهزيمة الكارثية أمام بيراميدز.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه “كنت متأكد أن جمهور الأهلي سيحضر لقاء القمة وسيملأ المدرجات، مؤكدا أن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك قد نفذت بالكامل”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن جمهور الزمالك طبيعي خاصة أن الفريق قريب من تحقيق لقب الدوري، وطبيعي أن السعة الكاملة لجماهير الفريق، ولكن جمهور الأهلي أسكت الكل وسيحضر اللقاء كامل العدد.