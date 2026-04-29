طاقم تحكيم ألماني بقيادة روبرت لإدارة مباراة القمة..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي و الإعلامي إسلام صادق عن الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي القادمة .

وكتب إسلام صادق عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"طاقم تحكيم ألماني بقيادة روبرت شرودر يدير قمة الحسم بين الأهلي والزمالك ..والألماني جوناس فيكينماير يقود تقنية ال Var".



تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.



وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.