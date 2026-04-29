خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بشأن إمام وبن شرقي وزيزو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رأيه فى بعض لاعبي الأهلي الحاليين، مؤكدًا أن إمام عاشور وأشرف بن شرقي يمتلكان إمكانيات مهارية كبيرة، لكن “الكيمياء” بينهما وبين فريق الأهلي ليست مكتملة حتى الآن، على حد وصفه.

وأضاف الغندور عبر حسابه على “فيسبوك” أن أحمد سيد زيزو يتمتع بعقلية احترافية مميزة، لكنه يرى أن أسلوب لعبه قد لا يتناسب بشكل كامل مع طريقة لعب الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا هو رأيه الشخصي.

وأوضح أيضًا أن جماهير الأهلي لن تتحمل استمرار بعض اللاعبين في حال عدم تقديمهم الأداء المنتظر داخل الملعب، لافتًا إلى أن حالة الحماس تجاه بعض الصفقات كانت في البداية بدافع “النكاية في الزمالك”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين ربما يشعرون بالندم على رحيلهم عن الزمالك، وفق رؤيته الشخصية.