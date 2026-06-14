بعد لقائه شيخ الأزهر.. وزير خارجية جزر القمر يبعث رسالة شكر لفضيلته ويدعوه لزيارة تاريخية لبلاده

تلقى مكتب فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، رسالة شكر وتقدير من معالي السيد/ محمد مباي، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر المتحدة، أعرب فيها عن بالغ امتنانه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شبخ الأزهر الشريف، وتقدير بلاده لجهود فضيلته في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، ودعم قضايا الأمة الإسلامية وخاص في القارة الأفريقية.

عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر وجزر القمر

وأكد وزير خارجية جزر القمر، في رسالته لشيخ الأزهر، اعتزازه الكبير وسعادته البالغة باللقاء الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر يوم 24 مايو 2026 بمشيخة الأزهر، والذي عكس عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف وجمهورية جزر القمر، مشيدًا بالدور الرائد الذي يضطلع به الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا الأمة الإسلامية، مثمنا جهود الأزهر الشريف في استقبال الطلاب القمريين وتوفير المنح الدراسية لهم، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في توطيد العلاقات الأخوية وتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الأزهر الشريف وجمهورية جزر القمر.

ووجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر المتحدة في رسالته دعوة رسمية لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة جمهورية جزر القمر، لتكون أول زيارة لشيخ الأزهر إلى جزر المحيط الهندي، لتسهم في ترسيخ العلاقات التاريخية بين الجانبين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات العلمية والدعوية والثقافية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة ستخلد في وجدان الشعب القمري، وستجسد أواصر الأخوة الروحية والعلمية بين الأزهر الشريف وجمهورية جزر القمر.