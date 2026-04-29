كلم وكيله.. تفاصيل جلسة ياسين منصور مع توروب للرحيل بالتراضي عن الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدير الفني للأهلي ييس توروب، في ظل تحركات داخل القلعة الحمراء لبحث إنهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي عقب تراجع النتائج وخسارة عدد من البطولات.

وبحسب ما أعلنه الناقد الرياضي محمود شوقي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شهد مساء أمس الثلاثاء جلسة جمعت ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بالمدرب ييس توروب، لمناقشة إمكانية فك الارتباط بين الطرفين بشكل ودي، في اجتماع استمر قرابة نصف ساعة واتسم بالهدوء دون أي توتر.

وتابع: توروب تحدث خلال الجلسة عن الصعوبات التي واجهته، مبررًا تراجع النتائج بغياب رأس حربة صريح، إلى جانب وجود نقص في بعض العناصر الدفاعية، بينما ركزت إدارة الأهلي خلال الاجتماع على الوصول لاتفاق ودي بشأن إنهاء التعاقد دون التطرق للجوانب الفنية.

وأضاف أن ياسين منصور طرح على المدرب فكرة فسخ التعاقد بالتراضي، مع تقديم عرض تسوية مالية يتضمن راتب ثلاثة أشهر مقبلة إلى جانب قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة أشهر، بإجمالي ستة أشهر من راتب المدرب، بما يعادل نحو 1.5 مليون يورو.

واصل: رفض توروب الدخول في مناقشات مالية مباشرة، مطالبًا إدارة الأهلي بالتفاوض مع الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله، مؤكدًا أن ملف الأمور التعاقدية يخص وكلاءه.

وعقب الجلسة، أجرى ياسين منصور اتصالًا مع وكيل المدرب، الذي أبدى ترحيبًا مبدئيًا بفكرة الانفصال بالتراضي، على أن تتم دراسة عرض الأهلي والرد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المفاوضات أيضًا اختلافًا في وجهات النظر بشأن موعد تفعيل الشرط الجزائي، إذ ترى إدارة الأهلي أنه يبدأ بنهاية الموسم الحالي، فيما تتمسك شركة المدرب بأن تفعيله يكون مع انطلاق أول مباراة في الموسم الجديد.

ورغم هذا التباين، يواصل الأهلي محاولاته للوصول إلى تسوية ودية بعيدًا عن أي تصعيد قانوني، فيما يبقى ملف مستقبل ييس توروب مفتوحًا في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية.