قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: حاملة الطائرات جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة
4 أعمال تعادل قيام الليل في الأجر.. اغتنمها يوميا لتحصل على ثواب عظيم
من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو
وكيل «اقتصادية النواب»: قرارات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء كانت «احترازية» لمواجهة تداعيات الحرب
الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار
بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة
«الإسكان الاجتماعي»: نموذج جديد لشراكة القطاع الخاص بعد 4 سنوات من التفاوض
بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر
انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه
فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو
تفاصيل إصابة أشرف حكيمي وموقفه من لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مثير بين منتخبي مصر واليابان وديا.. واستعدادات قوية قبل أمم أفريقيا للناشئين

منتخب مصر ونظيره الياباني
منتخب مصر ونظيره الياباني
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 المواجهة الودية التي جمعت منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بنظيره الياباني، في اللقاء الذي أقيم على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وقدم منتخب مصر مباراة قوية أمام المنتخب الياباني، في إطار برنامج الإعداد الذي يخوضه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وتعد هذه المواجهة امتدادًا لسلسلة من الوديات بين المنتخبين، بعدما سبق لمنتخب الناشئين مواجهة اليابان في مباراتين وديتين خلال ديسمبر الماضي، ونجح المنتخب المصري في حسمهما بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للنسخة الـ21 من بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين، التي تستضيفها المغرب، بعدما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، في مجموعة قوية ينتظر أن تشهد منافسة كبيرة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما جاءت المجموعة الثالثة بمشاركة مالي وأنجولا وتنزانيا وموزمبيق، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين أعلن قائمة تضم مجموعة مميزة من العناصر الواعدة، في إطار بناء منتخب قوي قادر على المنافسة القارية، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور مميز في البطولة المقبلة.

منتخب مصر منتخب اليابان منتخب مصر مواليد 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ترشيحاتنا

فعاليات ورشة الأطفال

عدسات صغيرة وأحلام كبيرة .. ورشة الأطفال في الإسكندرية للفيلم القصير

عروض خاصة بسينما الأطفال

عروض خاصة للأطفال ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حمدي المرغني

تعرف على موعد ومكان عزاء والد حمدي المرغني

بالصور

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد