تعادل مثير بين منتخبي مصر واليابان وديا.. واستعدادات قوية قبل أمم أفريقيا للناشئين

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 المواجهة الودية التي جمعت منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بنظيره الياباني، في اللقاء الذي أقيم على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وقدم منتخب مصر مباراة قوية أمام المنتخب الياباني، في إطار برنامج الإعداد الذي يخوضه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وتعد هذه المواجهة امتدادًا لسلسلة من الوديات بين المنتخبين، بعدما سبق لمنتخب الناشئين مواجهة اليابان في مباراتين وديتين خلال ديسمبر الماضي، ونجح المنتخب المصري في حسمهما بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للنسخة الـ21 من بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين، التي تستضيفها المغرب، بعدما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، في مجموعة قوية ينتظر أن تشهد منافسة كبيرة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما جاءت المجموعة الثالثة بمشاركة مالي وأنجولا وتنزانيا وموزمبيق، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين أعلن قائمة تضم مجموعة مميزة من العناصر الواعدة، في إطار بناء منتخب قوي قادر على المنافسة القارية، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور مميز في البطولة المقبلة.