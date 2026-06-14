جامعة العاصمة تعلن عن 10 جوائز للتميز في النشر العلمي الدولي

في إطار استراتيجية جامعة العاصمة لدعم البحث العلمي والابتكار وتحفيز التميز الأكاديمي، أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث فتح باب التقدم لجوائز التميز في النشر العلمي الدولي لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2026 حتى 31 يوليو 2026

وذلك لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا بمختلف الكليات والمعاهد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة فريدة محمد هاشم، والأستاذة عفاف علي مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

وتأتي هذه الجوائز في إطار حرص الجامعة على تشجيع النشر العلمي الدولي، ودعم الباحثين المتميزين، وتحفيز الكليات والأقسام العلمية على زيادة الإنتاج البحثي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية ودعم دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن البحث العلمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتشجيع الباحثين على المنافسة العلمية محليًا ودوليًا.

وأضاف أن جوائز التميز البحثي والنشر العلمي الدولي تمثل أداة مهمة لدعم الباحثين وتحفيزهم على نشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية المرموقة، بما ينعكس إيجابًا على مكانة الجامعة وتصنيفها الدولي، ويعزز إسهامها في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحرص على تكريم النماذج البحثية المتميزة في مختلف التخصصات، وتوفير حوافز تشجع الباحثين والطلاب على التميز العلمي والابتكار، موضحًا أن تنوع الجوائز هذا العام يعكس اهتمام الجامعة بكافة عناصر المنظومة البحثية، بدءًا من الباحثين الشباب وصولًا إلى الأساتذة الرواد وأصحاب الابتكارات وبراءات الاختراع، بما يرسخ ثقافة التميز والجودة في البحث العلمي.

**أولًا: جائزة النشر العلمي الدولي للباحثين الأكثر نشرًا للأبحاث الدولية**

**كود الجائزة: PSR/PR-01**

تُمنح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الأكثر نشرًا للأبحاث الدولية خلال عام 2025.

**شروط التقدم:**

* أن تكون الأبحاث منشورة في مجلات دولية مدرجة بقاعدتي Scopus أو Web of Science.

* ألا يقل عدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2025 عن خمسة أبحاث.

* أن يكون الانتماء الأول للباحث (First Affiliation) جامعة العاصمة.

* ألا يكون العمل قد حصل سابقًا على جائزة مماثلة أو أعلى.

* عدم التقدم لأكثر من جائزة من جوائز التميز في النشر العلمي الدولي.

**ثانيًا: جائزة النشر العلمي الدولي للكليات والأقسام العلمية الأكثر نشرًا**

**كود الجائزة: PSR/PR-00**

تُمنح للكليات الخمس الأولى والأقسام العلمية الخمسة الأولى الأكثر نشرًا للأبحاث الدولية خلال عام 2025.

**شروط التقدم:**

* أن تكون الأبحاث منشورة في مجلات دولية مدرجة بقاعدتي Scopus أو Web of Science.

* أن يكون الانتماء الأول للباحث جامعة العاصمة.

* أن تكون الأبحاث منشورة خلال عام 2025.

**ثالثًا: جائزة النشر العلمي الدولي للباحثين الأكثر نشرًا بقطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والفنون**

**كود الجائزة: PSR/PR-01**

**شروط التقدم:**

* نشر ثلاثة أبحاث دولية على الأقل خلال عام 2025.

* أن تكون الأبحاث منشورة في Scopus أو Web of Science.

* أن يكون الانتماء الأول جامعة العاصمة.

**رابعًا: جائزة النشر العلمي الدولي في مجلات النخبة**

**كود الجائزة: PSR/PR-02**

تُمنح للباحثين الذين نشروا أبحاثًا في مجلتي Nature أو Science أو في المجلة الأولى عالميًا في التخصص وفق تصنيف Web of Science.

**شروط التقدم:**

* نشر بحث واحد على الأقل خلال عام 2025.

* أن يكون الانتماء الأول جامعة العاصمة.

* تقديم ما يثبت ترتيب المجلة وتأثيرها العلمي.

**خامسًا: جائزة الاكتشافات والابتكارات وترخيص التقنية وبراءات الاختراع**

**كود الجائزة: PSR/PR-03**

تُمنح لباحث واحد صاحب اكتشاف أو ابتكار أو براءة اختراع أو تقنية مرخصة ذات قيمة علمية ومجتمعية مضافة.

**شروط التقدم:**

* أن يكون الابتكار أو البراءة أو الترخيص قد مُنح نهائيًا خلال عام 2025.

* وجود مشاركة أو ملكية لجامعة العاصمة.

* ألا يكون العمل قد حصل على جائزة سابقة.

**سادسًا: جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للمشروعات البحثية**

**كود الجائزة: PSR/PR-04**

تُمنح للمشروعات البحثية الحاصلة على أعلى تمويل خارجي محلي أو دولي.

**شروط التقدم:**

* أن يكون المشروع ممولًا من جهة خارج الجامعة.

* أن يكون المتقدم الباحث الرئيسي أو الباحث الأول.

* أن يكون المشروع ساريًا وقت التقدم للجائزة.

**سابعًا: جائزة التميز البحثي لطلاب الجامعة**

**كود الجائزة: PSR/PR-05**

تُمنح لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو الخريجين حديثًا ممن نشروا أبحاثًا دولية متميزة.

**شروط التقدم:**

* أن يكون الطالب منتظمًا أو خريجًا حديثًا.

* أن يكون البحث منشورًا خلال عام 2025.

* أن يكون البحث منشورًا في مجلة مدرجة بقاعدتي Scopus أو Web of Science.

* أن يكون الانتماء الأول لجامعة العاصمة.

**ثامنًا: جائزة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا**

**كود الجائزة: PSR/PR-06**

تُمنح لطلاب الماجستير والدكتوراه عن الأبحاث المستمدة من الرسائل العلمية.

**شروط التقدم:**

* أن يكون الباحث مسجلًا أو متخرجًا خلال العامين السابقين.

* أن تكون الأبحاث مستمدة من الرسالة العلمية.

* أن تكون منشورة خلال عام 2025.

* أن يكون الانتماء الأول جامعة العاصمة.

**تاسعًا: جائزة التميز البحثي لمبعوثي الجامعة أو الحاصلين على منح شخصية**

**كود الجائزة: PSR/PR-07**

تُمنح لأحد المبعوثين أو الحاصلين على منح شخصية ممن نشروا أبحاثًا متميزة خلال فترة البعثة.

**شروط التقدم:**

* أن يكون المبتعث معتمدًا من الجامعة.

* أن تكون الأبحاث ناتجة عن فترة البعثة.

* أن تكون منشورة خلال عام 2025.

* أن يكون الانتماء الأول جامعة العاصمة.

**عاشرًا: جائزة التميز البحثي للرواد**

**كود الجائزة: PSR/PR-08**

تُمنح لأحد الأساتذة المتفرغين أو غير المتفرغين من أصحاب الإسهامات البحثية المتميزة.

**شروط التقدم:**

* أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة العاصمة.

* أن يكون قد أمضى 20 عامًا على الأقل بالجامعة.

* أن يكون الإنتاج العلمي منسوبًا لجامعة العاصمة بوصفها الانتماء الأول.

**كيفية التقديم**

يتم التقدم للجوائز خلال الفترة من 1 يونيو 2026 حتى 31 يوليو 2026 من خلال:

* استيفاء النماذج المخصصة لكل جائزة.

* تقديم نسخة ورقية كاملة من المستندات المطلوبة.

* إرفاق نسخة إلكترونية على CD أو Flash Memory.

* إرسال نسخة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني:

[[email protected]](mailto:[email protected])

وأكدت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث أنه لن يُنظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط أو ترد بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم، داعيةً جميع الباحثين والطلاب ومنسوبي الجامعة إلى الاستفادة من هذه الفرصة التي تعكس اهتمام جامعة العاصمة بدعم التميز العلمي والبحثي وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.