رونالدو يقود تشكيل النصر ضد أهلى جدة في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تحت قيادة جورجي جيسوس المدير الفني ،عن تشكيل فريقه لمواجهة أهلى جدة بعد قليل، في الدوري السعودي للمحترفين .

ويستقبل ملعب الأول بارك مباراة النصر ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة رقم 30، من مباريات الدوري السعودي .



تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل- محمد سيماكان- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش- عبدالله الخيبري- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو.