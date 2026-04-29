لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات قوية استعدادا لـ الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء القمة المقبل أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد الحصول على راحة بالأمس عقب التعادل مع إنبي في الجولة السابقة بالدوري.

و يستعد فريق الزمالك للقاء الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.