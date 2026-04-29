الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيفا يعتمد مواعيد البطولات العالمية والقارية

حمزة شعيب


أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة من القرارات المهمة الخاصة بمواعيد البطولات القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة، ضمن تحديث الروزنامة الدولية، في خطوة تستهدف تنظيم المنافسات الكبرى وتفادي تضارب المواعيد بين البطولات.

وشهدت القرارات اعتماد إقامة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر، خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، في استمرار لاستضافة الدولة الخليجية للبطولات الكبرى.

كما قرر مجلس فيفا إقامة المرحلة النهائية من كأس الأبطال للسيدات 2027 في مدينة ميامي الأميركية، خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير، في إطار دعم وتوسيع بطولات كرة القدم النسائية.

وعلى مستوى بطولات الفئات السنية، أسند "فيفا" تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا 2029 إلى أرمينيا وجورجيا، في نسخة مرتقبة تقام بتنظيم مشترك بين البلدين.

وفيما يخص البطولات القارية، تم تحديد موعد كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير، بينما تقام بطولة الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف بين 19 يونيو و11 يوليو من العام ذاته.

كما تقرر إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، في حين تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2028" من 9 يونيو حتى 9 يوليو.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة فيفا لإعادة تنسيق الأجندة الدولية بما يضمن توازنًا أكبر بين البطولات القارية والعالمية، وتوفير فترات مناسبة للمنتخبات والأندية واللاعبين.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لجنة الألحان بالمجمع المقدس تناقش تطوير وتوحيد الطقوس الكنسية

وزير الاتصالات

هندي يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تعزيز الشراكة

طلعت مصطفى

نادي سيليا يستضيف الحدث لأول مرة.. بدء بطولة الجمهورية للإسكواش للرواد غدا

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد