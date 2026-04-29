فيفا يعتمد مواعيد البطولات العالمية والقارية



أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة من القرارات المهمة الخاصة بمواعيد البطولات القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة، ضمن تحديث الروزنامة الدولية، في خطوة تستهدف تنظيم المنافسات الكبرى وتفادي تضارب المواعيد بين البطولات.

وشهدت القرارات اعتماد إقامة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر، خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، في استمرار لاستضافة الدولة الخليجية للبطولات الكبرى.

كما قرر مجلس فيفا إقامة المرحلة النهائية من كأس الأبطال للسيدات 2027 في مدينة ميامي الأميركية، خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير، في إطار دعم وتوسيع بطولات كرة القدم النسائية.

وعلى مستوى بطولات الفئات السنية، أسند "فيفا" تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا 2029 إلى أرمينيا وجورجيا، في نسخة مرتقبة تقام بتنظيم مشترك بين البلدين.

وفيما يخص البطولات القارية، تم تحديد موعد كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير، بينما تقام بطولة الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف بين 19 يونيو و11 يوليو من العام ذاته.

كما تقرر إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، في حين تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2028" من 9 يونيو حتى 9 يوليو.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة فيفا لإعادة تنسيق الأجندة الدولية بما يضمن توازنًا أكبر بين البطولات القارية والعالمية، وتوفير فترات مناسبة للمنتخبات والأندية واللاعبين.