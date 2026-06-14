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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 21 كجم مواد محظورة في محال لـ عصير القصب بكفر شكر.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة رقابية مشتركة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، الدكتور شريف فاروق، بتكثيف الرقابة على محال بيع عصائر القصب، خاصة بعد رصد ممارسات مخالفة تهدد صحة المواطنين، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 كيسًا من مادة بيضاء مسحوقة، زنة الكيس الواحد 1 كجم بإجمالي 21 كجم، وذلك داخل أحد محال بيع العصائر بدائرة مدينة كفر شكر، حيث يُشتبه في كونها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم”، والتي تُستخدم في تغيير الخواص الطبيعية لعصير القصب بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لسلامة الغذاء.

وتم التحفظ على المضبوطات على الفور، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير إجمالي 18 محضرًا تموينيًا ضد عدد من محال بيع عصائر القصب، منها 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في تداول السلع والخدمات.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على محال العصائر وكافة الأنشطة الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للغش أو التلاعب أو المساس بصحة المواطنين.

ودعت المديرية، المواطنين، إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالصحة العامة، مؤكدة استمرار عمل الأجهزة الرقابية على مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

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