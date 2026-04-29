تعبان من الحر.. اعرف أعراض وعلاج الإجهاد الحراري

يعد الاجهاد الحراري من المشكلات الصحية الخطيرة التي تتطلب تدخل طبي طارئ و وازداد انت شعرها خلال فصل الصيف.

ووفقا لموقع NHS نكشف لكم اعراض الإجهاد الحراري.

أعراض الإجهاد الحراري



تشمل علامات الإنهاك الحراري ما يلي:

التعب

دوخة

صداع

الشعور بالمرض أو الإصابة بالمرض قد تشمل الأعراض

التعرق المفرط وشحوب الجلد ورطوبته أو ظهور طفح حراري، ولكن قد يكون من الصعب ملاحظة تغير لون الجلد على البشرة السمراء والداكنة.

تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

سرعة التنفس أو تسارع ضربات القلب

درجة حرارة عالية

الشعور بالعطش الشديد

ضعف

غالباً ما تكون أعراض الإنهاك الحراري متشابهة لدى البالغين والأطفال، على الرغم من أن الأطفال قد يصبحون عصبيين أيضاً.

علاج الإجهاد الحراري

إذا ظهرت على شخص ما علامات الإنهاك الحراري، فيجب تبريده وإعطاؤه السوائل.

أشياء يمكنك فعلها لتهدئة شخص ما

إذا كان شخص ما يعاني من الإجهاد الحراري، فاتبع هذه الخطوات الأربع:

انقلهم إلى مكان بارد.

انزع جميع الملابس غير الضرورية مثل السترة أو الجوارب.

اجعلهم يشربون مشروباً رياضياً أو مشروباً لمعالجة الجفاف، أو ماءً بارداً.

برّد الجلد رشّ أو امسح الجلد بالماء البارد مع تهويته كما أن الكمادات الباردة، الملفوفة بقطعة قماش والموضوعة تحت الإبطين أو على الرقبة، مفيدة أيضاً.