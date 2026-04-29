إجراءات حاسمة للحفاظ على ممتلكات الدولة بامتداد العلمين الجديدة وتنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات

نفذ جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات بامتداد مدينة العلمين الجديدة، في مناطق حي ب 1 الشرقي وحي ب 1 الاوسط.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، بشأن الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات وفرض الانضباط داخل نطاق المدينة.

وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وبمشاركة الدكتور مهندس مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز، و محمد سمير، مدير عام التنمية والعلاقات العامة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، والعميد هيثم أسامة، رئيس شرطة التعمير، ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.

وتم تنفيذ أعمال الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن استعادة الانضباط والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات.

ويأتي ذلك في إطار أحكام القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2020 الخاص بامتداد مدينة العلمين الجديدة، والقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2021، بشأن إزالة كافة التعديات والإشغالات وحالات وضع اليد والمخالفات البنائية المقامة بدون ترخيص داخل كردون المدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن الجهاز لن يتهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار حملات الإزالة والتصدي الفوري لكافة المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة وسيادة القانون.

وأشار رئيس الجهاز إلى وجود متابعة دورية ومستمرة لرصد أي مخالفات داخل نطاق المدينة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تجاوزات، مؤكدًا استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار خطة شاملة لتنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة.

