رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال الترفيق بالإسكان الأخضر

تفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أعمال الترفيق بمشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، في جولة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ.

يرافقه مسؤولو الإدارات المعنية والشركات المنفذة، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ واستكمال البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المرافق الأساسية، والتي تضمنت مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الكهرباء والفرمة، وتمهيد الطرق وحارات الخدمة، بما يدعم جاهزية المشروع للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وخلال المتابعة، وجّه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من أعمال الفرمة بالمرحلة الخامسة خلال أسبوع، مع استمرار تنفيذ الطرق بالتوازي مع باقي الأعمال، مؤكدًا أهمية ضبط مناسيب غرف التفتيش وبلاعات الصرف بما يتوافق مع منسوب الأسفلت، بما يضمن سلامة الحركة وعدم إعاقة السير.

كما شدّد على تنفيذ المداخل والمخارج وفق أسس هندسية تحقق انسيابية الحركة المرورية، مع توفير مسافات آمنة لحركة المركبات، بما يسهم في تقليل التكدسات وتعزيز عوامل الأمان داخل المشروع.

وفي إطار تحسين الخدمات، وجّه بتنفيذ أماكن انتظار جانبية (سايد بارك) باستخدام الإنترلوك بجوار العمارات، إلى جانب دراسة إنشاء نقاط دوران لتقليل مسافات الحركة.

كما أكد ضرورة الانتهاء من مد كابلات الكهرباء قبل تنفيذ طبقات الإنترلوك للأرصفة، تفاديًا لإعادة الحفر، مع استكمال أعمال تنسيق الموقع العام بالتوازي مع تنفيذ المرافق.

ووجّه بضرورة التنسيق الكامل بين الجهاز والاستشاريين والشركات المنفذة، بما يضمن جودة التنفيذ وتكامل الأعمال وسرعة الإنجاز.

وأكد في ختام جولته أن استكمال أعمال الترفيق يمثل خطوة محورية نحو رفع كفاءة البنية التحتية، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بمدينة العاشر من رمضان.