تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال الترفيق بالإسكان الأخضر

آية الجارحي

 تفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أعمال الترفيق بمشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، في جولة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ.

 يرافقه مسؤولو الإدارات المعنية والشركات المنفذة، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ واستكمال البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المرافق الأساسية، والتي تضمنت مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الكهرباء والفرمة، وتمهيد الطرق وحارات الخدمة، بما يدعم جاهزية المشروع للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وخلال المتابعة، وجّه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من أعمال الفرمة بالمرحلة الخامسة خلال أسبوع، مع استمرار تنفيذ الطرق بالتوازي مع باقي الأعمال، مؤكدًا أهمية ضبط مناسيب غرف التفتيش وبلاعات الصرف بما يتوافق مع منسوب الأسفلت، بما يضمن سلامة الحركة وعدم إعاقة السير.

كما شدّد على تنفيذ المداخل والمخارج وفق أسس هندسية تحقق انسيابية الحركة المرورية، مع توفير مسافات آمنة لحركة المركبات، بما يسهم في تقليل التكدسات وتعزيز عوامل الأمان داخل المشروع.

وفي إطار تحسين الخدمات، وجّه بتنفيذ أماكن انتظار جانبية (سايد بارك) باستخدام الإنترلوك بجوار العمارات، إلى جانب دراسة إنشاء نقاط دوران لتقليل مسافات الحركة.

كما أكد ضرورة الانتهاء من مد كابلات الكهرباء قبل تنفيذ طبقات الإنترلوك للأرصفة، تفاديًا لإعادة الحفر، مع استكمال أعمال تنسيق الموقع العام بالتوازي مع تنفيذ المرافق.

ووجّه بضرورة التنسيق الكامل بين الجهاز والاستشاريين والشركات المنفذة، بما يضمن جودة التنفيذ وتكامل الأعمال وسرعة الإنجاز.

وأكد في ختام جولته أن استكمال أعمال الترفيق يمثل خطوة محورية نحو رفع كفاءة البنية التحتية، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بمدينة العاشر من رمضان.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

كأس العالم

فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

5 أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد