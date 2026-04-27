الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الإسكان تصل محافظة الأقصر لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الأقصر، حيث كان في استقبالها المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 ويرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التنفيذية التابعة لها، ومسؤولو جهاز مدينة طيبة الجديدة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة، مؤكدةً استمرار العمل على تنفيذ تلك المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يواكب خطط الدولة في التوسع العمراني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد أكبر المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة للأسر المستفيدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، رحّب المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة وزيرة الإسكان، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بمحافظة الأقصر ودعمها بمشروعات خدمية وتنموية متطورة، وتسهم في تلبية احتياجات التوسع العمراني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي والمهندس عبدالمطلب عمارة الجولة بتفقد محطة تنقية مياه مدينة طيبة الجديدة، التي تُعد واحدة من المشروعات التنموية المهمة في قطاع المرافق والخدمات بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي جهاز المدينة.

وتفقدت الوزيرة ومحافظ الأقصر مكونات محطة مياه طيبة الجديدة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوميًا. واستمعا إلى شرح تفصيلي حول مراحل التشغيل، حيث تضم المحطة مأخذًا للمياه على نهر النيل، ويتم نقل المياه العكرة عبر خطين قطر كل منهما 500 مم إلى خزان بسعة 5000 م³، ثم إلى بيارة رفع تضم 4 طلمبات أفقية لدفع المياه إلى بئر التوزيع، ومنه إلى 4 مروقات دائرية لإجراء عمليات الترسيب والترويب وإضافة الشبة والكلور الابتدائي. بعد ذلك، تُنقل المياه إلى 8 فلاتر رملية سريعة لإزالة الشوائب، ثم إلى خزان المياه المرشحة بسعة 5000 م³، حيث يتم إضافة الكلور النهائي، قبل ضخها عبر طلمبات المياه المرشحة إلى شبكة التوزيع بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محطة مياه طيبة الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا لمشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منظومة مياه الشرب لضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين، خاصة في المدن الجديدة ومناطق التوسع العمراني.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
