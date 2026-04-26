الإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية المتميزة، بما يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل المدن الجديدة، لا سيما مدينة العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال دعم العملية التعليمية، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للدارسين.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن خالص شكره وتقديره لوزيرة الإسكان على دعمها المتواصل وحرصها على تلبية احتياجات طلاب الأكاديمية، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع الوزارة.

وأكد أن هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة بتعزيز بيئة تعليمية متكاملة داخل المدن الجديدة، بما يُسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة استعدادها لتقديم مزيد من الدعم للأكاديمية وطلابها، مشددةً على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والحكومة لدعم خطط التنمية، خاصة في المدن الجديدة.