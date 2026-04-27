وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة مياه الغربية.. ومضاعفة الطاقة إلى 34 ألف م³ يوميًا

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الأقصر الغربية، عقب جولتهما بمحطة تنقية مياه مدينة طيبة الجديدة.

وذلك للوقوف على حالتها التشغيلية ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ورافقهما المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لقطاع المرافق.

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي حول المحطة ومراحل تطويرها، حيث أُنشئت المحطة عام 1932 بطاقة تصميمية بلغت 17 ألف متر مكعب يوميًا، ثم شهدت أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة عام 2008، ما أسهم في مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما تابعت الوزيرة أعمال التطوير الجارية بالمحطة، حيث تم خلال عامي 2023 و2024 رفع كفاءة عدد 10 مرشحات، وجارٍ خلال عامي 2025 و2026 تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 5 مروقات، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث مكونات المحطة وتحسين كفاءتها التشغيلية وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.