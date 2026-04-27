وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات التنفيذية.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ختام زيارتها لمحافظة الأقصر.

واستمعت وزيرة الإسكان إلى عرضٍ تقديمي حول موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تناول العرض مؤشرات الأداء الحالية، وموقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي شملت تنفيذ حزم أعمال في المرحلة الأولى بإجمالي تكلفة نحو 650 مليون جنيه، تضمنت توسعات الشبكات، ومد الوصلات المنزلية، وتحسين كفاءة المحطات القائمة.

كما تناول العرض تطور نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي ارتفعت من نحو 45% قبل تنفيذ المبادرة إلى 65% بعد المرحلة الأولى، مع استهداف الوصول إلى 79% عقب استكمال المشروعات الجارية. كما تم استعراض منظومة مياه الشرب، التي تخدم نحو 1.5 مليون نسمة بنسبة تغطية تبلغ 99.5%.

واطلعت وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر على موقف مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل تنفيذ 32 محطة رفع، وخطوط طرد بإجمالي أطوال 125.3 كم، وبأقطار تتراوح بين 150 و800 مم، بالإضافة إلى شبكات انحدار بإجمالي أطوال 385 كم، وبأقطار من 160 إلى 1000 مم، إلى جانب تنفيذ محطتي معالجة بطاقة إجمالية تصل إلى 25 و55 ألف م³/يوم، لخدمة 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بالمحافظة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 3.769 مليار جنيه، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة القرى المستهدفة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، تابعت الوزيرة والمحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تشمل عددًا من محطات رفع الصرف الصحي بمناطق (البني – الترعة – القبّاحي الشرقي)، بالإضافة إلى محطات رفع أبو مسلم، والمدامود العجوز، ونجع الجالس، بما يدعم استكمال منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءتها.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.