طريقة عمل الكرواسون بمذاق شهي

يعد الكرواسون من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في الإفطار وبجوار المشروبات الساخنة.

نعرض لكم طريقة عمل الكرواسون من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● ¼ كوب زبدة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

● زبدة للفرد

الوجه:

بيضة

فانيليا

طريقة عمل كرواسون:

اخلطي المكونات الجافة معا ثم ضعي الحليب والزبدة واعجنيهم.

اضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة ناعمة طرية.

وانتظري حتى تختمر حوالي ساعة.

افردي العجينة على شكل مستطيل وتدهن بالزبدة

ولف روول وأفردي مستطيل مرة أخرى.

اقطعيه مثلثات ولفي رول بداية من قاعدة المثلث.

واتركيه حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

وادهني الوجه بالبيض والفانيلا.

وادخليه في الفرن حتى يصبح ذهبي وبالهنا والشفا.