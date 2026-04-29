هتبقى جميلة وقوية .. طرق علاج تقصف الأظافر

يعد تقصف الأظافر من المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات حيث يجعل مظهر اليد أقل جمالا فكيف يمكنك علاجها بشكل جيد.

ووفقا لموقع goodrx نكشف لكم طرق علاج تقصف الأظافر والوقاية منها.

ارتداء القفازات

احمِ يديك من التعرض للرطوبة والمواد الكيميائية بارتداء القفازات عند التنظيف وغسل الأطباق وبحسب طبيعة عملك، قد يحمي ارتداء القفازات أظافرك من التعرض المفرط للرطوبة.

اختاري الأظافر الطبيعية

امنحي أظافركِ استراحة من مزيلات طلاء الأظافر والمواد اللاصقة وإذا لم تستطيعي الاستغناء عن العناية بالأظافر تمامًا، فحاولي تقليل عدد مرات زيارتكِ لها، واختاري أظافرًا أقصر ، فهي أقل عرضة للجفاف.

اطلبي من فنية الأظافر عدم قص الجلد المحيط بالأظافر فهذا يساعد على تجنب العدوى والتلف.

رطبي أظافرك

يعمل الترطيب على حماية أظافرك من الجفاف ويعيد بعض الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تفقدها نتيجة التعرض للمواد الكيميائية وغسل اليدين.

ضعي مرطبًا على الأظافر والجلد

اختاري كريمًا خاليًا من العطور ويحتوي على مكونات مثل اليوريا أو حمض اللاكتيك و يمكنكِ وضع الفازلين، مثل الفازلين العادي أو الأكوافور، على الجلد المحيط بأظافركِ وأطراف أصابعكِ وأظافركِ للمساعدة في ترطيبها.

لتعزيز ترطيب أظافرك، أضيفي حمام شمع البارافين أسبوعياً إلى روتين العناية بأظافرك وهذه العلاجات متوفرة في الصالونات وللاستخدام المنزلي.

استخدمي منتجات الأظافر اللطيفة

عندما يحين وقت تقليم أظافرك، كوني لطيفة ولا تقصيها كثيراً لأن ذلك قد يزيد من خطر نمو الأظافر تحت الجلد .

ابردي أظافركِ في اتجاه نموها

فالبرد ذهابًا وإيابًا قد يُسبب تشققها و إذا كنتِ تستخدمين المبرد، فاستخدمي مبردًا ناعمًا جدًا وقومي بتدوير أطرافها برفق.

نظّفي أظافركِ بفرشاة أظافر ناعمة

تجنّبي استخدام الأدوات الحادة لتنظيف ما تحت أظافركِ لأن ذلك قد يؤدي إلى العدوى أو الإصابة.

يمكنكِ إكمال روتين العناية بأظافركِ بطلاء أظافر شفاف يحتوي على ألياف النايلون، يُستخدم مرة واحدة أسبوعياً.

يُضفي هذا الطلاء صلابة اصطناعية على أظافركِ دون إتلافها لا تُزيلي الطلاء بمزيل طلاء الأظافر، بل ضعي طبقة جديدة في الأسبوع التالي.

تناول البيوتين

البيوتين (فيتامين ب7) هو أحد فيتامينات ب الموجودة في العديد من الأطعمة، مثل الأسماك واللحوم والبذور وبعض الخضراوات (مثل البطاطا الحلوة).

توجد بعض الأدلة التي تشير إلى أن مكملات البيوتين قد تساعد في تقوية الأظافر لكن ليس من الواضح ما هي الجرعة المناسبة من البيوتين أو ما إذا كان البيوتين مفيداً للجميع.

يمكنكِ محاولة زيادة كمية البيوتين في نظامكِ الغذائي بشكل طبيعي كما تتوفر مكملات البيوتين بدون وصفة طبية إذا كنتِ تعانين من نقص الحديد، يمكنكِ أيضاً إضافة مكمل الحديد