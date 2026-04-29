تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على احدث سيارات بالسوق المصري‏‏ ‏موديل 2026.

1- BYD ATTO 8

تعتمد السيارة BYD ATTO 8‎ على منظومة هجينة Plug-in تعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو مدعوم بمحرك كهربائي. وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا وعزم يصل إلى نحو 360 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، بالإضافة إلى مدى قيادة كبير يتجاوز 1000 كم ومدى كهربائي يقارب 100 كم .

وتطرح السيارة بفئة واحدة بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

‏2- كايي ‏X7‎‏ الهجينة

تعتمد السيارة كايي ‏X7‎‏ الهجينة على منظومة تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تصل إلى 362 حصانا، وتوفر السيارة مدى كهربائي يصل إلى 105 كم، مع أداء قوي يظهر في تسارعها من 0 إلى 50 كم/س خلال أقل من 3.2 ثانية، إلى جانب معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

طرحت كايي ‏X7‎‏ الهجينة 2026 في مصر بسعر 1,699,000 جنيه.‏

‏3- أودي ‏Q3‎

تعتمد السيارة أودي ‏Q3‎ على محرك 1.4 لتر TFSI تيربو يولد 150 حصانًا وعزم 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية

وتبدأ أسعار ‏Q3‎‏ من 2,799,000 جنيه، وتصل إلى 2,999,000 جنيه، بينما ‏تتراوح أسعار نسخة ‏Sportback‏ بين 2,999,000 و3,249,000 جنيه.‏

4- أودي A6

تعتمد السيارة أودي ‏A6‎ على محرك 2.0 لتر تيربو يولد 196 حصانًا وعزم 340 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يوفر أداءً سلسًا، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 242 كم/س.

وتبدأ أسعارها من 4,749,000 جنيه، وتصل إلى 5,249,000 جنيه للفئة الأعلى، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.