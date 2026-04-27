بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أبرز 5 سيارات ‏REEV‏ ‏موديل 2026 بمصر.

1- L6 PRO

تنتمي السيارة Li Auto L6 PRO لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم متعددة الاستخدامات، وتعتمد على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 402 حصان، مع نظام دفع كلي ‏REEV-4WD‎ وعزم دوران يبلغ 529 نيوتن متر.

ويعمل محرك البنزين كـ"مُولِّد" لإعادة شحن البطارية، التي تأتي من نوع ليثيوم حديد فوسفات بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثوانٍ، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1,390 كم.

كما تدعم الشحن السريع من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، أو الشحن الكامل خلال 6 ساعات باستخدام الشاحن البطيء.

ويبدأ السعر الرسمي للسيارة في السوق المصري من 2,500,000 جنيه.

2- ROX 01

تعتمد ROX 01 على منظومة دفع مزدوجة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 470 حصان، إلى جانب محرك بنزين بقوة 154 حصانا يعمل على تغذية البطارية بالطاقة.

وتنتمي السيارة لفئة السيارات ذات المدى الممتد (REEV)، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 1,115 كم دون الحاجة لإعادة الشحن أو التزود بالوقود.

تتوفر في مصر بسعر يبدأ من 3,200,000 جنيه للفئة ذات 7 مقاعد، ويصل إلى 3,300,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا بـ6 مقاعد.

3- ديبال S07

تطرح ديبال S07 بخيارات متعددة لمنظومة القوة، منها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) التي توفر مدى يصل إلى 560 كم، مع محرك بقوة 160 كيلوواط وتسارع سريع من الثبات.

كما تتوفر بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، والذي يتيح قيادة كهربائية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، حيث يعمل المحرك التقليدي فقط على شحن البطارية دون التدخل في عملية الدفع، وتعتمد السيارة على بروتوكول الشحن الأوروبي.

وتبدأ الأسعار من 2,000,000 جنيه لنسخة REEV، و2,090,000 جنيه للنسخة الكهربائية بالكامل.

4- ديبال S05

تُقدم ديبال S05 ضمن فئة الـSUV مع خيارين لمنظومة الدفع، فالنسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تأتي بمحرك بقوة 175 كيلوواط وعزم 320 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 460 كم وفق معيار NEDC.

أما نسخة المدى الممتد (REEV)، فتمنح تجربة قيادة كهربائية هادئة، مع إمكانية قطع مسافات طويلة بفضل محرك البنزين الذي يعمل كمصدر لشحن البطارية، ما يقلل القلق المرتبط بنفاد الشحن.

وتبدأ أسعارها من 1,675,000 جنيه لنسخة REEV، و1,640,000 جنيه للنسخة الكهربائية.

5- DFSK E5

تعتمد DFSK E5 على نظام هجين بمدى ممتد يجمع بين محرك كهربائي ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصاناـ وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 1,150 كم بخزان وقود واحد؛ ما يجعلها خيارًا عمليًا للرحلات الطويلة.

وتطرح السيارة في مصر بفئة واحدة، بسعر رسمي يتراوح بين 1,145,000 و1,255,000 جنيه، مع ضمان يصل إلى 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.