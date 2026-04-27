حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها؟ تحديث Nothing OS 4.1 متوفر الآن لهذه الهواتف الذكية

لمياء الياسين

بعد إطلاق نظام التشغيل Nothing OS 4.1 لأول مرة على سلسلة هواتف Nothing Phone (4a) الشهر الماضي

 بدأت الشركة في طرحه للأجهزة الأقدم. بدأ الطرح مبدئيًا على هواتف Nothing Phone (3)، وسرعان ما توسع ليشمل العديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى.

إليكم قائمة بهواتف Nothing التي تلقت تحديث نظام التشغيل Nothing OS 4.1:

قائمة هواتف Nothing

لا يوجد هاتف (3)
لا يوجد هاتف (3أ)
هاتف Nothing (3a) برو
لا يوجد هاتف (2)
لا يوجد هاتف (2أ)
هاتف لا شيء (2a) بلس
هاتف CMF 2 برو
هاتف CMF 1
 

يعد الجهاز الوحيد الغائب عن القائمة هو هاتف Nothing Phone (3a) Lite. وقد أكدت الشركة المصنعة أن الجهاز سيحصل على تحديث نظام التشغيل 4.1 في شهر مايو.

على الجانب الآخر سيطرح التحديث  عادةً على دفعات، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام. إذا لم تتلقَّ التحديث بعد، فانتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام لتحديث هاتفك يدويًا.

أما بالنسبة للتغييرات، فيُقدّم نظام التشغيل الجديد 4.1 ثلاث أدوات جديدة لأخذ قسط من الراحة . تُوفّر هذه الأدوات تمارين تنفس بسيطة، مُصممة لمساعدة المستخدمين على استعادة نشاطهم خلال اليوم. عند النقر على أي أداة، يبدأ مؤقت ويطلب منك القيام بتمارين الشهيق والزفير.  

يُضيف التحديث أيضًا ميزة "الصوت الأساسي" الجديدة ، وهي أداة تحويل الصوت إلى نص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدعم أكثر من 100 لغة، بما في ذلك اللغات المحلية مثل الهندية والبنغالية والتاميلية. وقد حصلت جميع الهواتف الأخرى على هذه الميزة الجديدة باستثناء هاتفي Nothing Phone (2) وCMF Phone 1.

مع نظام التشغيل 4.1، أصبحت هواتف Nothing مزودةً أخيرًا بميزة الممحاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق معرض Nothing.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد