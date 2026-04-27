هل هاتفك منها؟ تحديث Nothing OS 4.1 متوفر الآن لهذه الهواتف الذكية

بعد إطلاق نظام التشغيل Nothing OS 4.1 لأول مرة على سلسلة هواتف Nothing Phone (4a) الشهر الماضي

بدأت الشركة في طرحه للأجهزة الأقدم. بدأ الطرح مبدئيًا على هواتف Nothing Phone (3)، وسرعان ما توسع ليشمل العديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى.

إليكم قائمة بهواتف Nothing التي تلقت تحديث نظام التشغيل Nothing OS 4.1:

قائمة هواتف Nothing

لا يوجد هاتف (3)

لا يوجد هاتف (3أ)

هاتف Nothing (3a) برو

لا يوجد هاتف (2)

لا يوجد هاتف (2أ)

هاتف لا شيء (2a) بلس

هاتف CMF 2 برو

هاتف CMF 1



يعد الجهاز الوحيد الغائب عن القائمة هو هاتف Nothing Phone (3a) Lite. وقد أكدت الشركة المصنعة أن الجهاز سيحصل على تحديث نظام التشغيل 4.1 في شهر مايو.

على الجانب الآخر سيطرح التحديث عادةً على دفعات، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام. إذا لم تتلقَّ التحديث بعد، فانتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام لتحديث هاتفك يدويًا.

أما بالنسبة للتغييرات، فيُقدّم نظام التشغيل الجديد 4.1 ثلاث أدوات جديدة لأخذ قسط من الراحة . تُوفّر هذه الأدوات تمارين تنفس بسيطة، مُصممة لمساعدة المستخدمين على استعادة نشاطهم خلال اليوم. عند النقر على أي أداة، يبدأ مؤقت ويطلب منك القيام بتمارين الشهيق والزفير.

يُضيف التحديث أيضًا ميزة "الصوت الأساسي" الجديدة ، وهي أداة تحويل الصوت إلى نص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدعم أكثر من 100 لغة، بما في ذلك اللغات المحلية مثل الهندية والبنغالية والتاميلية. وقد حصلت جميع الهواتف الأخرى على هذه الميزة الجديدة باستثناء هاتفي Nothing Phone (2) وCMF Phone 1.

مع نظام التشغيل 4.1، أصبحت هواتف Nothing مزودةً أخيرًا بميزة الممحاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق معرض Nothing.