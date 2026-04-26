بميزات ثورية.. هواتف جديدة تغزو الأسواق قريبا إليك أهم مواصفاتها

بدأت تظهر تفاصيل هاتفي Vivo X Fold 6 و Xiaomi Mix Fold 5، ويقترب موعد إطلاقهما.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت Honor النقاب عن هاتف Honor Magic V6 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، بينما ظهر هاتف Oppo Find N6 القابل للطي لأول مرة بنسخة سباعية النواة من نفس المعالج. وبالإضافة إلى Samsung Galaxy Z Fold 8، من المتوقع إطلاق هاتفين ذكيين آخرين قابلين للطي أفقيًا من Vivo و Xiaomi خلال الأشهر القادمة. إليكم نظرة على ما يمكن توقعه من هذه الهواتف القابلة للطي.

ميزات هاتف Vivo X Fold 6 وهاتف Xiaomi Mix Fold 5

بحسب المسرب Bald Panda، من المتوقع إطلاق هاتفين ذكيين قابلين للطيّ هما Vivo X Fold 6 و Xiaomi Mix Fold 5. ويزعم المسرب أن هاتف Vivo القابل للطيّ قد يتميز ببطارية من أكبر البطاريات التي شوهدت في الهواتف القابلة للطيّ، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل .

وعلى الرغم من البطارية الكبيرة، يُقال إن الجهاز سيحافظ على تصميم نحيف وخفيف الوزن للغاية.

ميزات الشحن بهاتف Vivo X Fold 6

بحسب تسريب حديث من موقع Digital Chat Station، قد يأتي هاتف Vivo X Fold 6 ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الجهاز قد يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس .

وتم الكشف عن هاتف Vivo X Fold 5 في يونيو 2025، لذا من المحتمل أن يُطرح خليفته في نفس الفترة تقريباً من هذا العام.

أما بالنسبة لهاتف Xiaomi Mix Fold 5 ، فيشير المُسرّب إلى أنه قد يأتي بنسخة مُطوّرة من معالج Xiaomi الداخلي. ووفقًا لتقرير حديث، قد يُزوّد ​​الجهاز بمعالج Xring O3 الجديد . ولا يزال من غير الواضح ما هي التحسينات التي سيُقدّمها O3 مقارنةً بمعالج Xring O1 الذي صدر العام الماضي.