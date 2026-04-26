قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

محبي الجيمز.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق بمواصفات احترافية

من المقرر إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Ultra في 28 أبريل، وكما هو معتاد قبل الإطلاق الرسمي، فقد ظهرت معظم تفاصيل الهاتف الرئيسية إلا أنه يبدو أن قائمة المواصفات الشبه كاملة قد تكون قبل الكشف الرسمي عنه.

تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus Ace 6 Ultra سيأتي بشاشة مسطحة من نوع LTPS مقاس 6.78 بوصة من شركة BOE بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز . وسيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد .

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل (1/1.55 ​​بوصة) مقترنًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. إنه نظام كاميرا عملي إلى حد كبير، لكنه يفتقر إلى اللمسات الجمالية.
أما البطارية، فلا يمكن تجاهلها. فقد تأكد أن هاتف Ace 6 Ultra مزود ببطارية ثنائية الخلايا بسعة 8600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط. وهي بالطبع من نوع Si/C.
بالإضافة إلى ميزات مثل مكبرات الصوت المتناظرة المزدوجة بقوة 1115 واط، ومستشعر بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، وتصنيفات IP66/68/69/69K، يبدو أن الجهاز مصمم من أجل المتانة والتحمل.

ميزات هاتف OnePlus Ace 6 Ultra 

علاوة على ذلك، أكدت ون بلس بالفعل أن هاتف Ace 6 Ultra سيحتوي على شريحة لمس مصممة خصيصًا لتقليل زمن استجابة الألعاب. ولعل الأهم من ذلك، أن الشركة طورت أيضًا وحدة تحكم مخصصة للألعاب .

وفقًا لشركة OnePlus، يتميز جهاز التحكم الاختياري بتصميم متكامل يعمل باللمس والضغط يهدف إلى سد الفجوة بين اللاعبين العاديين الذين يستخدمون إصبعين وإعدادات الأصابع المتعددة الأكثر تقدمًا.
من حيث التصميم، يميل إصدار "Ace Awakening" إلى جمالية مسطحة ذات طابع صناعي تقريبًا، بإطار معدني، وهيكل وسطي عازل للحرارة، وزوايا دائرية بارزة. وسيتوفر أيضًا بإصدار "Meta Storm" الذي يتميز بظهر ذي ملمس حريري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد