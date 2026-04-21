ون بلس تدخل عالم الألعاب بجهاز OnePlus Ace 6 Ultra المحمول .. المواصفات المسربة

أطلقت شركة "ون بلس" الصينية مفاجأة من العيار الثقيل في سوق الألعاب الإلكترونية، بعدما كشفت تسريبات موثوقة عن استعدادها لطرح جهاز "OnePlus Ace 6 Ultra"، وهو أول جهاز ألعاب محمول (Handheld) يحمل شعار الشركة.

وتأتي هذه الخطوة لتمثل تحولاً جذرياً في استراتيجية "ون بلس"، التي قررت عدم الاكتفاء بإنتاج الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، والدخول مباشرة في منافسة شرسة مع أجهزة كبرى مثل "ستيم ديك" و"ريد ماجيك"، مستغلة خبرتها الواسعة في تطوير أنظمة التبريد والأداء الفائق.

عملاق الألعاب المحمول

يعتمد جهاز "Ace 6 Ultra" على مفهوم دمج قوة الحاسوب الشخصي في هيكل صغير يمكن حمله في اليد.

ولتبسيط الفكرة التقنية، فإن الجهاز ليس مجرد هاتف كبير، بل هو منصة ألعاب متكاملة تضم أزرار تحكم فيزيائية (Joysticks) ومحركات اهتزاز متطورة تمنح اللاعب شعوراً واقعياً أثناء اللعب.

وقد اهتمت الشركة بتصميم الجهاز ليكون مريحاً للاستخدام لفترات طويلة، مع توزيع وزن القطع الداخلية بدقة لمنع إجهاد اليدين، وهو ما يجعله خياراً مثالياً للاعبين المحترفين والهواة على حد سواء.

تبريد فائق الذكاء

زودت "ون بلس" جهازها الجديد بنظام تبريد ثوري يُطلق عليه "التبريد السائل بالبخار".

ولشرح هذا المصطلح المعقد بكلمات بسيطة، تخيل وجود شبكة من الأنابيب الدقيقة داخل الجهاز تحتوي على سائل خاص يتحول إلى بخار لامتصاص الحرارة من المعالج وتشتيتها بعيداً، ثم يعود سائلاً مرة أخرى.

تضمن هذه الدورة المستمرة بقاء الجهاز بارداً حتى عند تشغيل ألعاب ثقيلة تتطلب رسوميات عالية، وتمنع ظاهرة "الاختناق الحراري" التي تؤدي عادةً إلى بطء الألعاب أو تشنج النظام في الأجهزة التقليدية.

شاشة وأداء استثنائي

من المتوقع أن يضم الجهاز شاشة من نوع "OLED" تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. وهذا يعني أن الشاشة قادرة على عرض 144 صورة في الثانية الواحدة، مما ينتج عنه سلاسة بصرية مذهلة وحركة انسيابية تمنح اللاعب أفضلية في ألعاب الأكشن والسرعة.

أما من حيث الأداء، فيعمل الجهاز بمعالج من الفئة العليا تم تعديله برمجياً ليعطي الأولوية القصوى لمعالجة الرسوميات، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تسمح بالتنقل بين الألعاب والتطبيقات في لمح البصر دون أي تأخير.

طاقة لا تنفد

ولحل معضلة البطارية في الأجهزة المحمولة، وضعت الشركة بطارية مزدوجة تدعم تقنية الشحن السريع "SuperVOOC" بقدرة تتجاوز 100 وات. هذه التقنية تسمح بشحن الجهاز من صفر إلى 50% في دقائق معدودة، مما يعني أن اللاعب لن يضطر للبقاء مقيداً بجوار قابس الكهرباء لفترات طويلة.

كما يدعم الجهاز الاتصال بشاشات خارجية، ليتحول من جهاز محمول إلى "كونسول" منزلي متكامل، مما يجعله استثماراً ذكياً لمحبى التكنولوجيا الذين يبحثون عن جهاز واحد يقوم بكل المهام.

التوفر في الأسواق

تشير التقارير إلى أن "ون بلس" ستطرح جهاز "Ace 6 Ultra" في السوق الصينية أولاً تحت سلسلة "Ace" الشهيرة، على أن يصل للأسواق العالمية والمصرية لاحقاً بأسماء تجارية مختلفة.

ويسعى العملاق الصيني من خلال هذا المنتج إلى إعادة صياغة هويته كشركة رائدة في الابتكار، متجاوزاً حدود الهواتف التقليدية إلى آفاق جديدة في عالم الترفيه الرقمي، وسط ترقب كبير من مجتمعات اللاعبين حول العالم للسعر النهائي الذي قد يحطم قواعد اللعبة.