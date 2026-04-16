بشاشة عملاقة.. ون بلس تكشف عن هاتفها الرائد الجديد Ace 6 Ultra

أعلنت شركة ون بلس عن هاتفها الرائد الجديد بشاشة بتردد 165 هرتز وسيُطرح هاتف Ace 6 Ultra في الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر.

سلسلة هواتف Ace 6

على الجانب الآخر، يعد هاتف OnePlus Ace 6 Ultra إضافةً جديدةً إلى تشكيلة هواتف الشركة الرائدة من الجيل الحالي.

وقد تمّ عرضه في بثّ مباشر، حيث أكّدت الشركة أيضاً أنّه سيضمّ ميزات مُخصّصة للألعاب، ومعالج Dimensity 9500، وشاشة بتردّد 165 هرتز.

يبدو أن شركة ون بلس لم تنتهِ من سلسلة هواتف Ace 6. كان آخر إصدار لها هو هاتف 6T، الذي طُرح في الأسواق العالمية باسم ون بلس 15R. والآن، أعلنت الشركة عن إضافة جديدة، من المقرر طرحها قريبًا في الصين.

ميزات هاتف OnePlus Ace 6

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يكون هاتف OnePlus Ace 6 Ultra، منافسًا مباشرًا لهاتف Redmi K90 Max. سيحتوي الهاتف على معالج Dimensity 9500، وهو نفس المعالج الذي سيُشغّل هاتف Xiaomi الذكي القادم من علامة Redmi التجارية .

أكد ممثلو الشركة أن الهاتف مصمم خصيصاً لعشاق الألعاب. وسيأتي مزوداً بالعديد من الميزات المخصصة للألعاب، بما في ذلك تحسينات للوصول إلى معدل 165 إطاراً في الثانية في الألعاب.

تؤكد الشركة أن معدل الإطارات المنخفض بنسبة 1% سيكون "قويًا للغاية"، وتعد ون بلس بأن هاتف Ace 6 Ultra لن يشهد أي انخفاض في معدل الإطارات في اللحظات الحاسمة. هذه ادعاءات جريئة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هواتف ون بلس الرائدة الأخيرة تكتسب شعبية متزايدة بين اللاعبين بفضل أدائها (سعر هاتف ون بلس 15 الصيني بسعة 12/256 جيجابايت حاليًا 666.77 دولارًا أمريكيًا

على غرار هاتفي Ace 6T و OnePlus 15، سيأتي الهاتف الرائد القادم بشاشة بتردد 165 هرتز. ويُقال إنها توفر تجربة مشاهدة مريحة في ظروف الإضاءة الصعبة، وخاصةً في الإضاءة المنخفضة. بل وتزعم الشركة أنها "أفضل شاشة" لألعاب إطلاق النار.

تصميم وموعد إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Ultra

من حيث التصميم، سيبدو هاتف OnePlus Ace 6 Ultra مشابهًا إلى حد كبير للنسخة العادية ، مع تغيير رئيسي واحد.

أما عن موعد الأطلاق فلا توجد معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق، لكن شركة ون بلس أكدت أن هاتف Ace 6 Ultra سيُطرح في الصين في وقت لاحق من شهر أبريل 2026. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستطرح هذا الهاتف الرائد في الأسواق العالمية.