أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بشاشة عملاقة.. ون بلس تكشف عن هاتفها الرائد الجديد Ace 6 Ultra

هاتف Ace 6 Ultra
لمياء الياسين

أعلنت شركة ون بلس عن هاتفها الرائد الجديد بشاشة بتردد 165 هرتز وسيُطرح هاتف Ace 6 Ultra في الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر.

سلسلة هواتف Ace 6

على الجانب الآخر، يعد هاتف OnePlus Ace 6 Ultra إضافةً جديدةً إلى تشكيلة هواتف الشركة الرائدة من الجيل الحالي. 

وقد تمّ عرضه في بثّ مباشر، حيث أكّدت الشركة أيضاً أنّه سيضمّ ميزات مُخصّصة للألعاب، ومعالج Dimensity 9500، وشاشة بتردّد 165 هرتز.
يبدو أن شركة ون بلس لم تنتهِ من سلسلة هواتف Ace 6. كان آخر إصدار لها هو هاتف 6T، الذي طُرح في الأسواق العالمية باسم ون بلس 15R. والآن، أعلنت الشركة عن إضافة جديدة، من المقرر طرحها قريبًا في الصين.

ميزات هاتف OnePlus Ace 6

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يكون هاتف OnePlus Ace 6 Ultra، منافسًا مباشرًا لهاتف Redmi K90 Max. سيحتوي الهاتف على معالج Dimensity 9500، وهو نفس المعالج الذي سيُشغّل هاتف Xiaomi الذكي القادم من علامة Redmi التجارية .

 أكد ممثلو الشركة أن الهاتف مصمم خصيصاً لعشاق الألعاب. وسيأتي مزوداً بالعديد من الميزات المخصصة للألعاب، بما في ذلك تحسينات للوصول إلى معدل 165 إطاراً في الثانية في الألعاب.

تؤكد الشركة أن معدل الإطارات المنخفض بنسبة 1% سيكون "قويًا للغاية"، وتعد ون بلس بأن هاتف Ace 6 Ultra لن يشهد أي انخفاض في معدل الإطارات في اللحظات الحاسمة. هذه ادعاءات جريئة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هواتف ون بلس الرائدة الأخيرة تكتسب شعبية متزايدة بين اللاعبين بفضل أدائها (سعر هاتف ون بلس 15 الصيني بسعة 12/256 جيجابايت حاليًا 666.77 دولارًا أمريكيًا 

على غرار هاتفي Ace 6T و OnePlus 15، سيأتي الهاتف الرائد القادم بشاشة بتردد 165 هرتز. ويُقال إنها توفر تجربة مشاهدة مريحة في ظروف الإضاءة الصعبة، وخاصةً في الإضاءة المنخفضة. بل وتزعم الشركة أنها "أفضل شاشة" لألعاب إطلاق النار.

تصميم وموعد إطلاق  هاتف OnePlus Ace 6 Ultra

من حيث التصميم،  سيبدو هاتف OnePlus Ace 6 Ultra مشابهًا إلى حد كبير للنسخة العادية ، مع تغيير رئيسي واحد. 

أما عن موعد الأطلاق فلا توجد معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق، لكن شركة ون بلس أكدت أن هاتف Ace 6 Ultra سيُطرح في الصين في وقت لاحق من شهر أبريل 2026. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستطرح هذا الهاتف الرائد في الأسواق العالمية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

أتليتكو مدريد

الليلة .. نهائي الفرصة الأخيرة.. أتلتيكو مدريد وسوسيداد في صراع إثبات الذات بكأس إسبانيا

معتمد جمال

معتمد جمال.. مهندس عودة الزمالك إلى منصات أفريقيا بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد