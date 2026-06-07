فرصة للمستثمرين | الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة.. تفاصيل

​أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في كل من العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر.

ويأتي هذا الطرح المستمر حتى 15 يونيو الجاري تماشياً مع توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بهدف توسيع الآفاق الاستثمارية وتلبية المتطلبات العمرانية والخدمية للمدن الجديدة.

​وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويوفر خدمات متكاملة للمواطنين.

​طريقة التقديم

ويمكن للمستثمرين الإطلاع على كراسات الشروط، الاشتراطات البنائية، تفاصيل الأسعار، وآليات السداد والتقديم مباشرة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

​تفاصيل الأراضي المطروحة حسب المدن:

​1. مدينة العلمين الجديدة

​الأرض رقم (75.74) بمنطقة الخدمات المركزية: بمساحة 11,749 م²، مخصصة لنشاط تعليمي (مدرسة).

​الأرض رقم (2) بجوار الأكاديمية البحرية: بمساحة 47,754 م²، مخصصة لنشاط عمراني متكامل.

​الأرض رقم (4) بجوار المدينة التراثية: بمساحة 2,296 م²، مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني.

​2. مدينة حدائق العاشر من رمضان

​الأرض رقم (2/1) بقرية المعرفة: بمساحة ضخمة تبلغ 120,784 م²، مخصصة لنشاط تعليمي (جامعة).

​الأرض رقم (1) بخدمات حي الشرق (20): بمساحة 2,162 م²، مخصصة لإنشاء محطة خدمة وتموين سيارات.

​الأرض رقم (20) بخدمات حي السنابل (21): بمساحة 1,548 م²، مخصصة لنشاط تجاري.

​3. مدينة العاشر من رمضان

​القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع: بمساحة 26,288 م²، بنشاط عمراني مختلط.

​القطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر: مخصصة لنشاط تجاري إداري.

​القطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر: بمساحة 869 م²، بنشاط تجاري.

​القطعتان (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4): بمساحة 1,638 م² لكل قطعة، مخصصة لنشاط مخازن (باستثناء الصناعات الغذائية والدوائية)، بهدف دعم القطاع اللوجستي والصناعي بالمدينة.

سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بأنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.

أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المنتظر طرح مرحلة جديدة من وحدات الإعلان التاسع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 خلال فترة تقارب شهر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم أو التي يتم تسليمها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب