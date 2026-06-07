قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشري سارة للملايين.. تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء
فرصة للمستثمرين | الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة.. تفاصيل
تشريعية النواب تنظر اتفاقية قضائية مع قطر الثلاثاء المقبل
إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان
الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو
"الأوقاف" الفلسطينية : 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو
لا أتهم ابنتيّ.. شهادة مؤثرة تقلب مشهد جلسة استئناف شقيقتين محكوم عليهما بالسجن في قضية تزوير راتب والدهما في أسيوط
دعاء الخروج من الامتحان..توكل على الله واستودعه إجاباتك
خلاف عائلي يتحول إلى ساحة قتال بسوهاج.. ما الذي حدث؟
كان ميسور الحال.. محمود سعد يتحدث عن والده الراحل
سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة للمستثمرين | الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة.. تفاصيل

الإسكان
الإسكان

​أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في كل من العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر.

ويأتي هذا الطرح المستمر حتى 15 يونيو الجاري تماشياً مع توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بهدف توسيع الآفاق الاستثمارية وتلبية المتطلبات العمرانية والخدمية للمدن الجديدة.

​وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويوفر خدمات متكاملة للمواطنين.

حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2026

​طريقة التقديم

ويمكن للمستثمرين الإطلاع على كراسات الشروط، الاشتراطات البنائية، تفاصيل الأسعار، وآليات السداد والتقديم مباشرة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

​تفاصيل الأراضي المطروحة حسب المدن:

​1. مدينة العلمين الجديدة

​الأرض رقم (75.74) بمنطقة الخدمات المركزية: بمساحة 11,749 م²، مخصصة لنشاط تعليمي (مدرسة).

​الأرض رقم (2) بجوار الأكاديمية البحرية: بمساحة 47,754 م²، مخصصة لنشاط عمراني متكامل.

​الأرض رقم (4) بجوار المدينة التراثية: بمساحة 2,296 م²، مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني.

​2. مدينة حدائق العاشر من رمضان

​الأرض رقم (2/1) بقرية المعرفة: بمساحة ضخمة تبلغ 120,784 م²، مخصصة لنشاط تعليمي (جامعة).

شقق الإسكان

​الأرض رقم (1) بخدمات حي الشرق (20): بمساحة 2,162 م²، مخصصة لإنشاء محطة خدمة وتموين سيارات.

​الأرض رقم (20) بخدمات حي السنابل (21): بمساحة 1,548 م²، مخصصة لنشاط تجاري.

​3. مدينة العاشر من رمضان

​القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع: بمساحة 26,288 م²، بنشاط عمراني مختلط.

​القطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر: مخصصة لنشاط تجاري إداري.

​القطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر: بمساحة 869 م²، بنشاط تجاري.

​القطعتان (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4): بمساحة 1,638 م² لكل قطعة، مخصصة لنشاط مخازن (باستثناء الصناعات الغذائية والدوائية)، بهدف دعم القطاع اللوجستي والصناعي بالمدينة.

سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بأنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.

شقق الإسكان بالتمويل العقاري

أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المنتظر طرح مرحلة جديدة من وحدات الإعلان التاسع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 خلال فترة تقارب شهر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم أو التي يتم تسليمها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب

الإسكان طرح أراضي أراضي الإسكان أراضي استثمارية وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

ترشيحاتنا

خلال الجولة

رئيس الوزراء يفتتح كوبري "الفريق أول سليمان عزت" بالإسكندرية

خلال الجولة

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المشروعات التعليمية والطبية

البابا لاون

حصاد اليوم الأول من زيارة بابا الفاتيكان لإسبانيا.. رسائل إيمان وحوار

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد