قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. إليك أهم مواصفات هاتف ون بلس نورد 6

هاتف OnePlus Nord CE 6
لمياء الياسين

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة ون بلس عن هاتف ون بلس نورد 6 المزود بمعالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع. وقد ظهر هذا الهاتف كنسخة معدلة من هاتف ون بلس توربو 6 ، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام في الصين.

وفي تطور جديد، ظهر هاتف Nord CE 6 المزعوم في قاعدة بيانات Geekbench مزودًا بشريحة من سلسلة Snapdragon 7. يشير هذا إلى أنه قد يكون مبنيًا على هاتف OnePlus Turbo 6V ، المتوفر حاليًا في السوق الصينية.

ظهر هاتف OnePlus قادم برقم الطراز CPH2805 في قاعدة بيانات Geekbench. تشير تفاصيل المعالج المركزي ومعالج الرسوميات المذكورة في القائمة إلى أنه قد يعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع .

يشير وجود هذه الشريحة إلى أن هذا الجهاز قد يكون هاتف OnePlus Nord CE 6 القادم .

ويكشف التقرير أيضًا أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16. وقد بلغت نتائج اختبار النواة الواحدة 1101 نقطة، بينما بلغت نتائج اختبار النوى المتعددة 3117 نقطة.

وعلى الجانب الآخر قد رصد جهاز CPH2805 في ديسمبر من العام الماضي في تقريرٍ نشره موقع AndroidHeadlines. 

وأشارت تقارير لاحقة ، إلى أنه سيكون نسخة عالمية من هاتف OnePlus Turbo 6V الصيني.

من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus Nord CE 6 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. 

كما يُتوقع أن يوفر الجهاز، الذي يعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف Nord 6

على غرار هاتف Nord 6، قد يأتي إصدار CE ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما قد تشمل الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. 

ومن المتوقع أن يعمل بنظام OxygenOS 16 المبني على نظام Android 16.

بحسب تقرير حديث، من المتوقع إطلاق هاتفي Nord CE 6 و Nord CE 6 Lite في الهند خلال شهر مايو . 

أما بالنسبة لطراز Lite، فقد شوهد الأسبوع الماضي مزودًا بشريحة Dimensity 7400 على منصة Geekbench .

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد