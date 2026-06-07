قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عطية: منتخب مصر لا يعرف الخوف أمام البرازيل
تسريب أول صور حية لهاتف «Galaxy Z Fold 8» قبل الكشف الرسمي من سامسونج
محمد عبدالجليل: حسام حسن مدرب جريء وصارم.. وتواجد حمزة عبدالكريم مع المنتخب يستحق الإشادة
"الأرصاد": طقس حار نهاراً وشبورة صباحية.. وأسوان تسجل 42 درجة اليوم
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة
حسام حسن: محمد صلاح جاهز للمونديال .. وأبني جيلاً للكرة المصرية
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة بمضيق هرمز
نجما البرازيل يطلبان قميص شوبير وعبد الكريم عقب مواجهة مصر الودية
مصطفى زيكو: هدفي في البرازيل فخر كبير وثقة حسام حسن وراء تألقي
بالأحضان .. لقطة مميزة بين محمد صلاح وأنشيلوتي في مباراة البرازيل ومصر | شاهد
أكبر عيار ذهب يسجل 7411 جنيها..اليوم
«خوان بيزيرا» مُحللاً لمباراة مصر والبرازيل على إحدى القنوات البرازيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية: منتخب مصر لا يعرف الخوف أمام البرازيل

مروان عطية
مروان عطية
رباب الهواري

أكد مروان عطية لاعب منتخب مصر أن مواجهة المنتخب أمام البرازيل كانت تجربة قوية ومفيدة للغاية، وتمثل إعدادًا مهمًا قبل المشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق حاول تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس وامتلاكه مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت 1، أن جميع لاعبي المنتخب دخلوا المباراة بأقصى درجات التركيز والانضباط، ولم يكن هناك أي شعور بالخوف من المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن الخوف لا يليق بلاعبي منتخب مصر، ومن لا يملك الثقة في مثل هذه المواجهات لا يصلح للعب على هذا المستوى.

وأضاف لاعب منتخب مصر أن الاحتكاك بمدرسة كروية بحجم البرازيل يمنح اللاعبين خبرات كبيرة، ويساعد على رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل البطولة العالمية، خاصة في ظل قوة المنافسين المنتظر مواجهتهم في كأس العالم.

ووجه “مروان عطية” الشكر إلى الجماهير المصرية التي حرصت على دعم المنتخب ومساندته خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لجميع اللاعبين من أجل بذل أقصى جهد في المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري سيواصل العمل بجدية كبيرة خلال الفترة القادمة، بهدف الظهور بشكل قوي في البطولة العالمية، موضحًا أن هناك إصرارًا داخل الفريق على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية في المواجهات القادمة أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب هينتينغتون بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن آخر التجارب الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

وسجّل هدف البرازيل الأول برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك المنتخب المصري التعادل عبر هدف زيكو في الدقيقة الثانية عشرة، ثم أحرز هيندريك دا سوزا الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة الثانية والخمسين ليحسم اللقاء لصالح منتخب السامبا.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل

نخنوخ

بيان عاجل من النيابة العامة.. مفاجآت مدوية في قضية صبري نخنوخ وبلطجة التجمع

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

البروفة الأخيرة قبل المونديال.. القنوات الناقلة لمبارة مصر والبرزايل

ترشيحاتنا

أمواج التسونامي الكبرى

خطر لا مفر منه.. تسونامي يهدد مدن البحر المتوسط| فيديوجراف

أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

داخل غرفة العمليات.. سبب وفاة سهام جلال

تعاقد اتحاد جدة مع صلاح

الاتحاد السعودي يحسم التعاقد مع محمد صلاح.. ووداع أسطوري في انفيلد

بالصور

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد