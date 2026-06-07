مروان عطية: منتخب مصر لا يعرف الخوف أمام البرازيل

أكد مروان عطية لاعب منتخب مصر أن مواجهة المنتخب أمام البرازيل كانت تجربة قوية ومفيدة للغاية، وتمثل إعدادًا مهمًا قبل المشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق حاول تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس وامتلاكه مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت 1، أن جميع لاعبي المنتخب دخلوا المباراة بأقصى درجات التركيز والانضباط، ولم يكن هناك أي شعور بالخوف من المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن الخوف لا يليق بلاعبي منتخب مصر، ومن لا يملك الثقة في مثل هذه المواجهات لا يصلح للعب على هذا المستوى.

وأضاف لاعب منتخب مصر أن الاحتكاك بمدرسة كروية بحجم البرازيل يمنح اللاعبين خبرات كبيرة، ويساعد على رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل البطولة العالمية، خاصة في ظل قوة المنافسين المنتظر مواجهتهم في كأس العالم.

ووجه “مروان عطية” الشكر إلى الجماهير المصرية التي حرصت على دعم المنتخب ومساندته خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لجميع اللاعبين من أجل بذل أقصى جهد في المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري سيواصل العمل بجدية كبيرة خلال الفترة القادمة، بهدف الظهور بشكل قوي في البطولة العالمية، موضحًا أن هناك إصرارًا داخل الفريق على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية في المواجهات القادمة أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب هينتينغتون بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن آخر التجارب الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

وسجّل هدف البرازيل الأول برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك المنتخب المصري التعادل عبر هدف زيكو في الدقيقة الثانية عشرة، ثم أحرز هيندريك دا سوزا الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة الثانية والخمسين ليحسم اللقاء لصالح منتخب السامبا.