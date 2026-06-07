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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد ويفتتح عدد من مشروعات اسكندرية .. اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قسم الأخبار

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة الي محافظة الإسكندرية اليوم لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات المهمة بالمحافظة الإسكندرية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء الي محافظة الإسكندرية في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات للتأكد من سير العمل في هذه المشروعات والوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته أمس بمحافظة القاهرة، أعمال الترميم وإعادة إحياء مسجد "المسبح" والمنطقة المحيطة به، المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في ضوء الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي، والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد القائمة، جنبا إلى جنب إنشاء المساجد الجديدة في مختلف مناطق الجمهورية؛ وذلك من أجل العمل على صون التراث الإسلامي، والحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية، بما يسهم في إبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر.

 وخلال تفقده للمنطقة المحيطة بالمسجد، ناقش رئيس الوزراء مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة واستشاري تطوير المنطقة، أعمال إعادة إحياء المنطقة المحيطة بمسجد المسبح المقابل لمسجد السيدة عائشة، موجها بوضع تصور متكامل يظهر القيمة الحضارية والتاريخية لهذه المنطقة؛ لتكتمل مع أعمال مشروع القاهرة التاريخية، مع مراعاة توفير منطقة خدمات متكاملة للمترددين على المنطقة والزائرين لها، وربطها مع شبكة المواصلات المتطورة، على أن يتضمن هذا التصور الحديقة المقرر إنشاؤها بها.

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