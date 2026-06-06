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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل

الذهب
الذهب
هاني حسين

الجرام بكام انهاردة؟.. سؤال يرددع المواطن بشكل يومي للتعرف على أسعار الذهب في الأسواق خاصة في ظل التوترات العالمية التي تؤثر على البورصة العالمية .

أسعار الذهب تتراجع 

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 6-6-2026 بمختلف الاعيرة الذهبية.


وفقد سعر جرام الذهب 50 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس، ليصل مجمل ما فقده علي مدار يومين اكثر من 120 جنيها.

سعر عيار 24


وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.


سعر عيار 22


سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 21


وصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارا 6465 جنيها للشراء و 6414 جنيها للبيع.

سعر عيار 18


وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و5498 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب


بلغ سعر أونصة الذهب 4328 دولارا للشراء و 4327 دولارا للبيع.

استقرار أسعار الذهب محليا 


وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استقرار الأسعار المحلية رغم التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة العالمية يعكس حالة من التوقف التكتيكي في عمليات البيع داخل السوق المصرية، وليس دلالة على قوة حقيقية في الطلب.

وأضاف إمبابي أن المستثمرين المحليين يترقبون باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتزايد رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي، فقد يشهد الذهب المحلي تراجعًا إضافيًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام.

السوق المحلي يعكس التحركات العالمية بكفاءة أكبر


وأوضح تقرير آي صاغة أن السوق المحلية أصبحت أكثر كفاءة في عكس الاتجاهات العالمية للذهب مقارنة بالفترات السابقة، حيث جاء استقرار الأسعار المحلية رغم هبوط الأوقية العالمية من مستويات 4400 دولار إلى 4329 دولارًا نتيجة انخفاض أحجام التداول والسيولة النسبية بالسوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد إمبابي أن العلاوة السعرية الحالية البالغة نحو 2.6% لا تعكس ضعفًا في الطلب، وإنما تمثل تكاليف تشغيل حقيقية تشمل الشراء والتوزيع وهوامش الربح الطبيعية داخل السوق المصرية.

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع إلى 51.82 جنيه في 4 يونيو، منخفضًا بنسبة 0.25% مقارنة بالجلسة السابقة.

وأوضح إمبابي أن استقرار سوق الصرف عند هذه المستويات يعني أن الجزء الأكبر من تأثير تراجع أسعار الذهب العالمية سينتقل بصورة مباشرة إلى السوق المحلية، دون أن يتم امتصاصه أو تخفيفه عبر تحركات سعر الصرف كما كان يحدث في فترات سابقة.
 

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