توك شو|استقرار الطقس والعملات والذهب..إسقاط 376 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

موجة حرارة ورطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشهد مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026 أجواءً شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية. ومع حلول الليل يسود طقس معتدل على أغلب المناطق، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

خلال الليل.. إسقاط 376 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

أعلنت الدفاع الروسية، إسقاط 376 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال إيجور بافلوف النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس، إنّ العقوبات المفروضة على روسيا دفعتها إلى حشد قدراتها وإمكانياتها، وإلى النظر إلى العالم بطريقة أكثر واقعية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، لقاء قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا المزيج من الرؤية الواقعية والتقييم الموضوعي للأوضاع يشكل قوة دافعة وضمانة لتجاوز روسيا جميع الصعوبات التي تواجهها.

1000 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو 2026

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت 6 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالهبوط القوي الذي سجلته أسعار المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على حركة التداول داخل محال الصاغة، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه دفعة واحدة، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة وفقا لما رصده “صباح البلد”.

هبوط جماعي لمختلف الأعيرة

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المحلية دون احتساب المصنعية أو الدمغة، مع الإشارة إلى إمكانية وجود فروق طفيفة في الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.. والدولار يواصل الثبات

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث حافظت العملات الرئيسية على مستوياتها المسجلة في آخر أيام العمل بالبنوك وفقا لما رصده صباح البلد.

ويأتي استقرار سوق الصرف وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الأجنبية والعربية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر.

سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

إعلان سكن لكل المصريين 9 خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» سيتم طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان

بدأت صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، وسط حالة من الاستعداد القصوى داخل اللجان الامتحانية، وإجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وفقا لما رصدة صباح البلد.

استقبال الطلاب وبدء الامتحانات في مختلف التخصصات

استقبلت لجان الامتحانات الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انطلقت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا لطلاب التعليم الفني بمختلف أنواعه، والتي تشمل التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بالإضافة إلى طلاب نظام التعليم والتدريب المزدوج.