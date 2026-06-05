أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات الاجنبيه والعربية اهتماما متزايدا من المواطنين، خاصة المسافرين والعاملين بالخارج والمستثمرين، الذين يحرصون على متابعة تحركات أسعار الصرف بشكل يومي.

أسعار العملات

استقرار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

واستقرت أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم

حافظ الريال السعودي على استقراره في معظم البنوك المصرية، حيث سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي عند 13.83 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 13.81 و13.87 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 13.76 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.73 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات الخليجية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 164.83 جنيه للشراء و169.83 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 163.83 جنيه وسعر البيع 169.01 جنيه، بينما سجل في بنك مصر 164.35 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع.

كما وصل سعره في بنك الكويت الوطني إلى 163.66 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة بين البنوك.

وسجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 165.63 جنيه للشراء و169.06 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك فيصل الإسلامي 163.95 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر الدرهم الإماراتي أيضا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.18 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.21 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدرهم الإماراتي 14.08 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 14.10 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

على صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 60.03 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 69.43 جنيه للشراء و69.83 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 65.34 جنيه للشراء و65.92 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الكندي 37.18 جنيه للشراء و37.34 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الدولار الأسترالي إلى 36.88 جنيه للشراء و37.08 جنيه للبيع.

ويواصل سوق الصرف المصري متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على حركة العملات، وسط استقرار نسبي في أسعار العملات الخليجية، خاصة مع تزايد الطلب عليها خلال مواسم السفر والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.

أسعار العملات

أسعار العملات الخليجية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري

يواصل المواطنون متابعة أسعار العملات العربية والخليجية بشكل يومي، خاصة الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، نظرا لارتباطها بالسفر والتحويلات المالية والتعاملات التجارية.

وشهدت أسعار هذه العملات استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي عند 13.83 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 13.86 جنيه و13.87 جنيه على التوالي.

وفي البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك إتش إس بي سي والبنك الأهلي الكويتي 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك بيت التمويل الكويتي 13.78 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وفي بنك نكست 13.78 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.77 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 13.76 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل، فقد سجل 13.75 جنيه للشراء، فيما تراوح سعر البيع بين 13.81 و13.82 جنيه.

كما بلغ سعره في بنك أبوظبي الأول 13.75 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 13.74 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.73 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر للشراء في بنك كريدي أجريكول عند 13.72 جنيه مقابل 13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات الخليجية قيمة أمام الجنيه المصري، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 164.83 جنيه للشراء و169.83 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء 164.35 جنيه وسعر البيع 169.01 جنيه، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي 164.10 جنيه للشراء و169.11 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنك فيصل 163.95 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 163.83 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني فقد بلغ سعر الشراء 163.66 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للبيع عند 170.65 جنيه.

وفي المصرف العربي سجل الدينار الكويتي 169.36 جنيه للشراء و169.68 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 168.98 جنيه للشراء و169.36 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك إتش إس بي سي 168.69 جنيه للشراء و168.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 167.06 جنيه للشراء و169.06 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك كريدي أجريكول إلى 166.92 جنيه للشراء و168.86 جنيه للبيع، وفي بنك بيت التمويل الكويتي 166.68 جنيه للشراء و168.79 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 166.17 جنيه للشراء و169.83 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 165.63 جنيه للشراء و169.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.18 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة أعلى أسعار الشراء بين البنوك.

وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي والبنك المصري الخليجي 14.12 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 14.16 جنيه و14.15 جنيه على الترتيب.

كما سجل في بنك إتش إس بي سي والبنك الأهلي الكويتي 14.11 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 14.14 و14.15 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بيت التمويل الكويتي 14.10 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع، وفي بنك نكست والبنك التجاري الدولي 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

وسجل في بنك التعمير والإسكان 14.10 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة فقد سجل 14.09 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك فيصل 14.10 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الأول 14.09 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 14.10 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 14.10 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 14.09 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 60.03 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني 69.43 جنيه للشراء و69.83 جنيه للبيع، والدولار الكندي 37.18 جنيه للشراء و37.34 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 65.34 جنيه للشراء و65.92 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 36.88 جنيه للشراء و37.08 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار البحريني 135.15 جنيه للشراء و137.58 جنيه للبيع، والريال العماني 132.45 جنيه للشراء و134.73 جنيه للبيع.

كما سجل الريال القطري 13.14 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع، والدينار الأردني 72.18 جنيه للشراء و73.26 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليوان الصيني 7.64 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع.