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الإشراف العام
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الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

الدولار بكام.. تعرف على متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

- 51.88 جنيه للشراء.
- 52.01 جنيهًا للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

- 51.89 جنيه للشراء.
- 51.99 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

- 51.89 جنيه للشراء.
- 51.99 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 51.89 جنيه للشراء.
- 51.99 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

- 51.90 جنيه للشراء.
- 52.00 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك البركة

- 51.88 جنيه للشراء.
- 51.98 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 51.90 جنيه للشراء.
- 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 51.89 جنيه للشراء.
- 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 164.28 جنيه للشراء، و169.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 164.73 جنيه للشراء، و169.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 164.04 جنيه للشراء، و169.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 164.82 جنيه للشراء، و169.83 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 164.37 جنيه للشراء، و169.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم 


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري


 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.78 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.81 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.83 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.78 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.11 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.11 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.13 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 14.10 جنيه للشراء، و14.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم اسعار العملات اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي سعر الدولار

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