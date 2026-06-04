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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الخميس 4-6-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 4-6-2026، في البنوك،مقابل الجنيه عقب صعودها أمس متجاوزا مستوى الـ 52 جنيها.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر صرف الدولار اليوم الخميس 4-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه  52.10 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك التعمير والإسكان سجل  52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الآن

وفي المصرف العربي الدولي وصل إلى 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

كما سجل في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 51.91 جنيه   للشراء و 52.01 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.89 جنيه للشراء و  51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي بلغ  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك العقاري المصري العربي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار مسجلا  51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك بنك مصر البنك الاهلي المصري

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