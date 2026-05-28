سقوط عصابة بيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام
التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا
14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال
بث مباشر لأعمال رمي الجمرات في أول أيام التشريق
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم
الكشف عن صهاريج مياه ومنشآت خدمية بميناء عيذاب الأثري في حلايب
الطقس الأيام القادمة .. موجة حارة تضرب البلاد وتحذيرات للعائدين من الإجازات
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موظفو سفارة موسكو بالقاهرة يدعمون منتخب بلادهم قبل مواجهة الفراعنة.. شاهد
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بهجوم بطائرات مسيرة قرب الحدود مع لبنان
مسؤول سابق في سفارة عُمان: تهديدات ترامب لمسقط إفلاس سياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

في ثاني أيام العيد.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28 مايو

اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعرالدولار في بنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك القاهرة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك قناة السويس: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع


سعر الدولار البنك التجاري الدولي : 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك البركة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

بنك مصر

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

 

البنك الأهلي المصري

شراء: 13.85 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك فيصل الإسلامي مصر

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

كريدي أغريكول مصر

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

 

اتش إس بي سي مصر

شراء: 13.87 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

 

البنك التجاري الدولي

شراء: 13.84 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.

بنك بيت التمويل الكويتي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.

 

تنمية الصادرات

شراء: 13.84 جنيهًا.

بيع: 13.87 جنيهًا.

بنك البركة مصر

شراء: 13.83 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

المصرف العربي

شراء: 13.83 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

 

بنك نكست

شراء: 13.82 جنيهًا.

بيع: 13.87 جنيهًا.

بنك قناة السويس

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

 

البنك المصري الخليجي

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

بنك أبوظبي الأول مصر

شراء: 13.79 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك الإسكندرية

شراء: 13.78 جنيهًا.

بيع: 13.88 جنيهًا.

ميد بنك

شراء: 13.78 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.72 جنيهًا.

بيع: 13.97 جنيهًا.

البنك العربي الإفريقي الدولي

شراء: 13.72 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم 

سجل الدينار الكويتي أسعارًا تراوحت بين 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره ليسجل نحو 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع، مع استمرار ثبات حركة التداول.

سعر اليورو اليوم الخميس

 بلغ سعر اليورو الأوروبي مستويات تراوحت بين 60.71 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في التعاملات.

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

بـ44 هدفًا.. الأهلي الأقوى هجومياً في مجموعة البطل هذا الموسم

البرلمان العربي يشيد بنجاح موسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية

موسكو تحذر من عواقب وخيمة إذا حاول الناتو استهداف كالينينجراد

واشنطن تشدد الخناق.. إدراج هيئة إيرانية لإدارة عبور مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

