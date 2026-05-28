في ثاني أيام العيد.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28 مايو

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع



سعرالدولار في بنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك القاهرة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك قناة السويس: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع



سعر الدولار البنك التجاري الدولي : 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك البركة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

بنك مصر

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري

شراء: 13.85 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك فيصل الإسلامي مصر

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

كريدي أغريكول مصر

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

اتش إس بي سي مصر

شراء: 13.87 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي

شراء: 13.84 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.

بنك بيت التمويل الكويتي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

شراء: 13.88 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.

تنمية الصادرات

شراء: 13.84 جنيهًا.

بيع: 13.87 جنيهًا.

بنك البركة مصر

شراء: 13.83 جنيهًا.

بيع: 13.89 جنيهًا.

المصرف العربي

شراء: 13.83 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

بنك نكست

شراء: 13.82 جنيهًا.

بيع: 13.87 جنيهًا.

بنك قناة السويس

شراء: 13.81 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.80 جنيهًا.

بيع: 13.86 جنيهًا.

بنك أبوظبي الأول مصر

شراء: 13.79 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك الإسكندرية

شراء: 13.78 جنيهًا.

بيع: 13.88 جنيهًا.

ميد بنك

شراء: 13.78 جنيهًا.

بيع: 13.90 جنيهًا.

بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.72 جنيهًا.

بيع: 13.97 جنيهًا.

البنك العربي الإفريقي الدولي

شراء: 13.72 جنيهًا.

بيع: 13.91 جنيهًا.



سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي أسعارًا تراوحت بين 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره ليسجل نحو 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع، مع استمرار ثبات حركة التداول.

سعر اليورو اليوم الخميس

بلغ سعر اليورو الأوروبي مستويات تراوحت بين 60.71 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في التعاملات.